4:0! SC Going fertigt Jenbach 1b ab

In der ersten Runde der 1. Klasse Ost trafen der SC Going und der SK Jenbach 1b aufeinander. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Leistung und gewannen das Spiel mit 4:0. Alexander Foidl glänzte dabei als zweifacher Torschütze. Das Spiel begann mit einem frühen Tor von Luca Pletzer und nahm von da an weiter an Fahrt auf. Die Gäste konnten dem Druck der Goinger nicht standhalten und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

Goinger Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 5. Minute konnte Luca Pletzer den SC mit einem schnellen Treffer in Führung bringen. enbach 1b wirkte von diesem frühen Rückstand sichtlich beeindruckt und tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Die Gastgeber nutzten die Unsicherheiten der Gäste und dominierten das Geschehen von Beginn an.

Die Goinger ließ den Ball gut laufen und zeigte sich vor allem in der Offensive kreativ und durchsetzungsstark. Jenbach hatte große Mühe, das Spiel der Heimischen zu unterbinden und geriet immer wieder in Bedrängnis. Trotz einiger Bemühungen gelang es den Gästen jedoch nicht, vor der Halbzeitpause den Ausgleich zu erzielen. So ging der SC Going mit einer knappen 1:0-Führung in die Kabine.

Foidl und Lang sichern deutlichen SC-Sieg

Nach dem Wiederanpfiff drängte der SC Going sofort auf die Vorentscheidung. In der 49. Minute war es dann Daniel Lang, der das 2:0 für die Hausherren erzielte und damit die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Christian Niedermühlbichler nutzte dabei eine Unaufmerksamkeit in der Jenbacher Abwehr aus, schloss gekonnt ab und Lang schob den Ball nur noch vorbei.

In der 61. Minute war es erneut der SC Going, der den nächsten Treffer bejubeln konnte. Alexander Foidl erhöhte mit einem sehenswerten Tor auf 3:0 und brachte damit die Vorentscheidung. Foidl zeigte sich in bestechender Form und war ein ständiger Unruheherd für die Abwehr der Gäste.

Doch Foidl hatte noch nicht genug und setzte in der 69. Minute noch einen drauf. Mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 4:0 machte er endgültig alles klar und ließ dem SC Going und seinen Fans Grund zum Jubeln. Jenbach war zu diesem Zeitpunkt nur noch um Schadensbegrenzung bemüht, konnte aber keine nennenswerten Chancen kreieren.

Der Schlusspfiff in der 95. Minute besiegelte schließlich den klaren und verdienten Sieg des SC Going. Die Gastgeber zeigten über die gesamte Spielzeit eine konzentrierte und engagierte Leistung und ließen den Gästen aus Jenbach keine Chance.

