Achensee mit „dreckigem“ Sieg gegen Kundl II

Details Montag, 12. August 2024 01:04

Auftakt zur Meisterschaft der 1. Klasse Ost 2024/25. Ein echter Kantersieg gelingt Mayrhofen II mit dem 8:0 gegen Thiersee II. Heiß umkämpft das 4:3 von Kolsass/Weer II in Schwoich. Der FC Achensee hat sich nach gelungener Vorbereitung schwergetan. Ein knapper 1:0 Erfolg gegen den SC Holz Pfeifer Kundl II.

Intensiver Beginn und ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem FC Achensee und dem SC Kundl 1b wurde mit großem Elan eröffnet. Bereits in der ersten Minute rollte der Ball, und die Zuschauer sahen sich auf ein spannendes Match eingestellt. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz, doch es war spürbar, dass keiner den ersten Fehler machen wollte. Chancen waren in der Anfangsphase rar gesät, da die Defensivreihen beider Teams sicher standen.

Mit zunehmender Spieldauer fanden die Akteure besser ins Spiel. Die Angriffe wurden strukturierter, doch fehlte es oftmals am finalen Pass oder der nötigen Präzision im Abschluss. Der FC Achensee versuchte über die Flügel Druck aufzubauen, während der SC Kundl 1b vor allem durch schnelle Konter gefährlich wurde. Trotz der Bemühungen beider Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause. Die Zuschauer hofften, dass sich nach dem Seitenwechsel mehr Möglichkeiten für Tore ergeben würden.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Teams wollten die Kontrolle über das Spielgeschehen übernehmen und suchten weiterhin nach der Lücke in der gegnerischen Abwehr. Die Partie blieb ausgeglichen, jedoch erhöhte sich der Druck auf die Defensiven, als die Kräfte allmählich nachließen.

In der 73. Minute war es dann soweit: Julijan Petrovic vom FC Achensee erlöste seine Mannschaft und die Fans. Mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte er seine Farben mit 1:0 in Führung. Dieses Tor brachte noch einmal frischen Wind in die Partie, denn der SC Kundl 1b wollte unbedingt den Ausgleich erzielen. Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität und spannenden Momenten geprägt.

Doch die Abwehr des FC Achensee stand weiterhin stabil und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu. Auch die Nachspielzeit brachte keine Wende mehr, und so ertönte nach 90 Minuten der Schlusspfiff mit einem Endstand von 1:0 zugunsten des FC Achensee. Dieser knappe, aber verdiente Sieg war ein perfekter Start für den FC Achensee in die neue Saison der 1. Klasse Ost.

Manuel Nachbaur. Trainer FC Achensee: „Nach einem guten letzten Vorbereitungsspiel gegen Achenkirch (3:3) und einer sehr guten Leistung im Cup gegen Volders (1:3) wollten wir unser Auftaktspiel unbedingt gewinnen. Leider konnten wir die Leistungen aus den beiden Spielen und die guten Trainingsleistungen im Spiel nicht umsetzen. Somit war es über neunzig Minuten ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenig Torchancen. Deshalb hat dann eine Standardsituation (Freistoß) die Partie für uns entschieden. Ein "dreckiger" Sieg, den wir aber auch so mitnehmen!“

1. Klasse Ost: Achensee : Kundl 1b - 1:0 (0:0)

73 Julijan Petrovic 1:0

