Starke Vorstellung des SK St. Johann II gegen Thiersee II

Die dritte Runde der 1. Klasse Ost wurde bereits am Dienstag, dem 13. August 2024 gestartet. Der SK St. Johann lieferte dabei eine extrem starke Vorstellung beim SV Thiersee II ab und gewann mit 5:0.

Blitzstart von SK St. Johann 1b

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Das Spiel stand unter denkbar schlechten Voraussetzungen, durch das Unwetter vor dem Match. Der Wettergott hatte jedoch Erbarmen und so konnten wir die Partie mit 20 Minuten Verspätung auf dem Kunstrasen starten.

Wir haben die kurzfristige Spielortänderung sehr gut angenommen und sind richtig gut in das schwierige Auswärtsspiel gestartet. In den ersten drei Minuten haben wir leider gleich 2 Torchancen vergeben, das hat uns aber nicht aus dem Konzept gebracht und so war es dann die fünfte Spielminute, wo wir erstmals anschreiben konnten. Schöne Kombination über die linke Seite, tolle Flanke von Hager Patrick auch die zweite Stange auf Viehbacher Max der gekonnt einköpfte.

Kurz danach eine weitere Topchance durch Hinterseer Felix, leider blieb auch diese ungenützt. In der 12. Spielminute waren wir nicht aufmerksam genug in der Hintermannschaft und es gab nach einem Foul, Elfmeter für Thiersee, den unser Tormann Steiner Kevin abwehren konnte. In den folgenden Minuten haben wir dann kurz den Faden verloren, sind hektisch geworden und hatten viele unnötige Ballverluste. Langsam konnten wir unseren Matchplan dann wieder umsetzen und konnten uns in den Minuten 25 und 28, zwei weitere Torchancen durch Auer Felix und Hinterseer Felix erarbeiten.

In der 30. Spielminute endlich das überfällige 2:0 wieder durch Viehbacher Max nach einem Eckball von Hager Patrick. Kurz vor dem Pausenpfiff (45. Spielminute) konnten wir noch das 3:0 durch Hager Patrick nachlegen.

Nach der Halbzeitpause versuchte Thiersee noch mal den Anschlusstreffer zu erzielen und versuchte uns unter Druck zu setzen. Mit dem vierten Volltreffer war das Spiel entschieden, 55. Minute, toller Pass in die Spitze von Viehbacher Max auf Hinterseer Felix, der eiskalt einschob. In Spielminute 69 dann der letzte Torschrei der Partie. Langer Ball in die Spitze, die Thierseer Verteidigung war sich nicht ganz einig wer den Ball klären soll und so schnappte sich abermals Hinterseer Felix die Kugel und erzielte seinen zweiten Treffer.

Eine tolle Leistung und ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft, der auch in der Höhe so in Ordnung geht.

1. Klasse Ost: Thiersee 1b : St. Johann 1b - 0:5 (0:3)

70 Felix Hinterseer 0:5

55 Felix Hinterseer 0:4

45 Patrick Hager 0:3

30 Maximilian Viehbacher 0:2

5 Maximilian Viehbacher 0:1

