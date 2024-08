Starke zweite Halbzeit sichert Hochfilzen Dreier gegen Kundl II

Details Montag, 19. August 2024 00:49

Fünf Mannschaften der 1. Klasse Ost konnten sowohl die erste als auch die zweite Partie der Saison 2024/25 gewinnen. Damit hat sich das Feld doch schon recht klar aufgefächert. An der Tabellenspitze der SK St. Johann II vor Going, Münster II und Achensee. Der fünfte im Bunde mit weißer Weste ist der FC Tyrolon Hochfilzen, der nach einer schwachen erste Hälfte den SC Holz Pfeifer Kundl am Ende doch mit 2:0 besiegen konnte.

Hochfilzen kommt nicht ins Spiel

Der FC Hochfilzen und der SC Kundl 1b trafen in einem spannenden Duell aufeinander, das von Beginn an ein hohes Tempo aufwies. Beide Mannschaften versuchten früh, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Während die Gastgeber mit ihrem offensiven Ansatz versuchten, die Abwehr von SC Kundl 1b zu durchbrechen, setzten die Gäste auf Konter und schnelle Gegenangriffe.

Die Abwehrreihen beider Teams standen jedoch sicher und ließen kaum klare Torchancen zu. Der FC Hochfilzen hatte zwar einige vielversprechende Ansätze, konnte diese jedoch nicht in zählbare Erfolge ummünzen. Auch SC Kundl 1b kam zu einigen gefährlichen Vorstößen, die jedoch ebenfalls ohne Torerfolg blieben. Somit endete die erste Halbzeit ohne Treffer, und beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Kabine.

Andreas Troger und Patrick Huter bringen neuen Schwung für die Heimelf

Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck des FC Hochfilzen auf die Abwehr von SC Kundl 1b merklich zu. Die Gastgeber kamen nun besser ins Spiel und erhöhten die Schlagzahl, was sich in der 65. Minute endlich auszahlte. Elias Rothmair traf zum 1:0 für den FC Hochfilzen und brachte seine Mannschaft damit in Führung.

Nur drei Minuten später legte Patrick Huter nach und erzielte das 2:0 für die Hausherren. Mit diesem Doppelschlag innerhalb kurzer Zeit war der Widerstand von SC Kundl 1b gebrochen. Die Gäste konnten sich von diesem Schock nicht mehr erholen und fanden kaum noch Mittel, um die gut organisierte Defensive des FC Hochfilzen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

In der verbleibenden Spielzeit kontrollierte der FC Hochfilzen das Geschehen und ließ nichts mehr anbrennen. Die Mannschaft spielte ihre Führung souverän herunter und ließ dem SC Kundl 1b keine Chance mehr auf eine Aufholjagd. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten beendete, stand ein verdienter 2:0-Sieg für den FC Hochfilzen zu Buche.

Marcel Müllauer, Trainer FC Tyrolon Hochfilzen: „In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft kein gutes Spiel gezeigt. Die Gäste aus Kundl wesentlich agiler und wir können von Glück sagen, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Andreas Troger und Patrick Huter haben wir dann zur Halbzeit eingewechselt und damit bekam das Spiel unserer Mannschaft wesentlich mehr Schwung. In Hälfte zwei hätten wir noch mehr als zwei Tore erzielen können, aber trotzdem haben uns die Gäste aus Kundl überrascht. So blieb es dann am Ende beim 2:0 durch Treffer von Elias Rothmair und Patrick Huter.“

1. Klasse Ost: FC Hochfilzen : Kundl 1b - 2:0 (0:0)

68 Patrick Huter 2:0

65 Elias Rothmair 1:0

