Achenssee verteidigt gegen Schwoich II erfolgreich die weiße Weste

Details Montag, 19. August 2024 14:42

Der FC Riederbau Schwoich II muss in der laufenden Meisterschaft der 1. Klasse Ost weiter auf den ersten Punkt warten. In Runde zwei unterlag man beim FC Achensee mit 1:5, wobei aber die Deutlichkeit des Erfolges nicht ganz die Kräfteverhältnisse am Feld widerspiegelt.

Ein zu hohes Ergebnis!

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage am ersten Spieltag fuhren wir zum Auswärtsspiel an den Achensee. In der 8. Minute konnte Kerbl nach einem Eckball unbedrängt zum 1:0 einköpfen. 17. Minute: der Ausgleich durch Payr Marco nach schöner Kombination und Vorlage des Geburtstagskindes und Kapitäns Matteo Wörgötter! In Folge plätscherte das Spiel, wie der starke Regen, so dahin, bis zur 44. Minute, als Rathgeber wiederum nach Ecke zum 2:1 einköpfte. Ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Torlinie war, bleibt ein Rätsel! Unglücklich, so kurz vor der Pause. Ebenso unglücklich: David Kaufmanns Auswechslung nach Kopfzusammenstoß mit angebrochenem Nasenbein, gute Besserung!

Die zweite Hälfte fand eher im Mittelfeld statt, einige Halbchancen auf beiden Seiten, sehr viele Unterbrechungen. In der Phase, wo wir leichtes Übergewicht hatten und Richtung Ausgleich schielten, gab es einen Doppelschlag von Schatz nach individuellen Fehlern unsererseits. Wir gaben wiederholt nicht auf, leider erfolglos! Den Endstand zum 5:1, nach deutlichem Ablauf der Nachspielzeit, erzielte Halder nach erneutem „Assist“ von uns!

Meiner Meinung nach ein zu hohes Ergebnis, wenn man den Spielverlauf und die Entstehung der Tore in Betracht zieht! Insgesamt geht der Heimsieg in Ordnung, da die Heimelf dieses kampfbetonte Spiel kompromissloser gestaltete als unsere neue, junge Truppe. Gratulation an den FC Achensee zum Heimsieg!“

1. Klasse Ost: Achensee : Schwoich 1b - 5:1 (2:1)

96 Lukas Halder 5:1

82 Lukas Schatz 4:1

80 Lukas Schatz 3:1

44 Sebastian Rathgeber 2:1

17 Marco Payr 1:1

8 Matthias Kerbl 1:0

