Kolsass/Weer II siegt nach Duell auf Augenhöhe in Münster!

Das 4:1 des SV Raika Kolsass/Weer II beim SC Münster II in der dritten Runde der 1. Klasse Ost schaut am Ende klarer aus, als es der Spielverlauf lange Zeit vermuten ließ. Erst im Finish konnten sich die Gäste klar durchsetzen und am Ende den zweiten Dreier der Saison feiern. Für Münster II, die nun ebenfalls bei sechs Punkten halten, waren es die ersten verlorenen Punkte der laufenden Saison.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einer frühen Chance für SC Münster 1b, als nach nur wenigen Sekunden eine schöne Flanke in den Strafraum flog, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Nur wenige Minuten später vergab Jako Baier eine weitere Gelegenheit, als er allein vor dem gegnerischen Keeper scheiterte.

In der 22. Minute konnten die Gäste von SV Kolsass/Weer 1b schließlich ihre erste wirkliche Chance verwerten. Johannes Walter-Mark nutzte einen Abwehrfehler von SC Münster 1b eiskalt aus und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Trotz weiterer Bemühungen von SC Münster 1b blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Spielstand.

Ausgeglichene zweite Halbzeit mit entscheidenden Toren im Finish

Nach dem Wiederanpfiff verstärkte SC Münster 1b seine Bemühungen, den Rückstand auszugleichen. In der 50. Minute hatte Julian Ganser eine gute Gelegenheit, doch nach einer kurzen Abwehr des gegnerischen Torhüters konnte er nicht erfolgreich abstauben. Auch Daniel Brugger kam in der 53. Minute nah ans Tor, sein Schuss verfehlte jedoch das lange Eck.

Die große Chance zum Ausgleich bot sich schließlich in der 56. Minute, als SC Münster 1b einen Elfmeter zugesprochen bekam. Daniel Kaiserer trat an und verwandelte zunächst sicher, jedoch wurde der Treffer nicht anerkannt und der Elfmeter musste wiederholt werden. Auch beim zweiten Versuch zeigte Kaiserer keine Nerven und glich in der 58. Minute zum 1:1 aus.

Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. In der 73. Minute gelang Lukas Unterbrunner das 1:2 für SV Kolsass/Weer 1b, was den Spielverlauf erneut zugunsten der Gäste drehte. Nur drei Minuten später erhöhte Stefan Eder nach einem weiteren erfolgreichen Angriff auf 1:3.

SC Münster 1b versuchte weiter, zurück ins Spiel zu finden, doch ein sehr guter Weitschuss der Gäste in der 85. Minute verfehlte nur knapp das Ziel und zeigte, dass SV Kolsass/Weer 1b weiterhin die gefährlichere Mannschaft war. Schließlich besiegelte Benjamin Corrigan in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 1:4 den Endstand und ließ SV Kolsass/Weer 1b als klaren Sieger vom Platz gehen.

Mit diesem deutlichen Erfolg konnte SV Kolsass/Weer 1b drei wichtige Punkte in der 3. Runde der 1. Klasse Ost (TIR) einfahren und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten.

Georg Kraft, Trainer SV Raika Kolsass/Weer II: „Das Spiel selbst war eigentlich sehr ausgeglichen. Der Führungstreffer von uns in der 22. Minute recht glücklich. In der zweiten Halbzeit hat dann die Heimelf Druck gemacht und in der 58. Minute einen Strafstoß zugesprochen bekommen. Nach dem 1:1 haben wir uns wieder zurückgekämpft, starke Einzelleistung von Lukas Unterbrunner in der 73. Minute zum 2:1 für unsere Elf. Drei Minuten später das 3:1 für uns, da war dann die Partie ziemlich entschieden. In der letzten Spielminute noch das 4:1!“

1. Klasse Ost: Münster 1b : Kolsass/Weer 1b - 1:4 (0:1)

90 Benjamin Corrigan 1:4

76 Stefan Eder 1:3

73 Lukas Unterbrunner 1:2

58 Daniel Kaiserer 1:1

22 Johannes Walter-Mark 0:1

