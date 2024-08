SC Going lässt Achensee keine Chance

Details Sonntag, 25. August 2024 19:32

Der SC Going setzte sich in einer Begegnung der 1. Klasse Ost gegen den FC Achensee mit 4:1 durch. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Geschehen und gingen mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gäste in der zweiten Halbzeit war der Sieg des SC Going nie wirklich in Gefahr.

Pletzer schnürt früh Doppelpack

Von Beginn an war der SC Going die tonangebende Mannschaft. Bereits in der 3. Minute gelang Luca Pletzer der erste Treffer des Spiels, als er die Achenseer Abwehr geschickt überwinden konnte. Der frühe Rückstand schien die Gäste zu verunsichern, und so boten sich dem SC weitere Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen.

Nur zehn Minuten später war es erneut Luca Pletzer, der für die Gastgeber traf und den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Mit zwei Treffern in den ersten 15 Minuten stellte Pletzer frühzeitig die Weichen auf Sieg für den SC Going.

In der 29. Minute war es dann Sandro Schipflinger, der mit einem weiteren Treffer das Ergebnis auf 3:0 stellte. Der FC Achensee fand in dieser Phase kein Mittel gegen die offensive Stärke des SC und musste sich immer wieder in die Defensive zurückziehen. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Hausherren lassen nichts anbrennen

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der FC Achensee jedoch ein anderes Gesicht. Die Gäste kamen entschlossener aus der Kabine und setzten die Abwehr des SC Going unter Druck. In der 49. Minute belohnte Lukas Schatz die Bemühungen seines Teams mit einem Treffer zum 3:1. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut, und das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener.

Doch der SC Going ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin konzentriert. In der 60. Minute war es schließlich Mathias Mitterer, der mit seinem Tor zum 4:1 die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber beseitigte. Achensee bemühte sich weiterhin, doch die Goinger Abwehr stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

In den letzten Minuten des Spiels verwaltete der SC Going den Vorsprung souverän und ließ Ball und Gegner geschickt laufen. Die Nachspielzeit von zwei Minuten änderte nichts am Ergebnis und so endete die Partie mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SC Going.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Vanessa Bergmann (1315 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Vanessa Bergmann mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.