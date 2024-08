SC Kundl 1b feiert beeindruckenden 6:1-Sieg gegen FC Riederbau Schwoich 1b

Details Dienstag, 27. August 2024 00:19

Im Duell der 3. Runde der 1. Klasse Ost (TIR) setzte sich SC Kundl 1b mit einem eindrucksvollen 6:1 gegen FC Riederbau Schwoich 1b durch. Trotz eines frühen Rückstands drehte Kundl das Spiel dank einer starken Teamleistung und dominierte das Geschehen bis zum Schluss. Besonders hervorzuheben sind die Doppel-Torschützen Lee Seebacher und Christoph Lettenbichler, die maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft beitrugen.

Schwoich startet stark, Kundl schlägt zurück

Der FC Schwoich 1b begann das Spiel stark und konnte bereits in der 14. Minute durch Christoph Lechner mit 1:0 in Führung gehen. Der frühe Treffer schien den Gästen Auftrieb zu geben, doch SC Kundl 1b fand schnell ins Spiel zurück. Bereits in der 25. Minute gelang Edis Subasic der Ausgleich zum 1:1, was die Heimfans jubeln ließ.

Das Tor zum 1:1 war ein Wendepunkt im Spiel. SC Kundl 1b übernahm die Kontrolle und zeigte fortan eine dominierende Leistung. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich erzielte Christoph Lettenbichler das 2:1 und stellte die Weichen auf Sieg. Mit einem weiteren Treffer in der 38. Minute sorgte Lettenbichler für den 3:1-Halbzeitstand. Die Gastgeber gingen somit mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Kundl dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause setzte SC Kundl 1b seinen dominanten Auftritt fort. Ein unglückliches Eigentor von Paul Feldkircher in der 52. Minute erhöhte den Spielstand auf 4:1 für Kundl. Der FC Schwoich 1b schien nun völlig den Faden zu verlieren, während Kundl weiterhin Druck machte.

In den Schlussminuten drehte Lee Seebacher auf und krönte seine Leistung mit zwei Toren. In der 87. Minute markierte er das 5:1 und legte nur drei Minuten später, in der 90. Minute, das 6:1 nach. Mit diesem Doppelpack setzte Seebacher den Schlusspunkt in einer Partie, die von Anfang bis Ende von SC Kundl 1b dominiert wurde.

Der Schlusspfiff in der 92. Minute besiegelte den klaren Sieg für die Gastgeber. SC Kundl 1b präsentierte sich als die klar bessere Mannschaft und ließ dem FC Schwoich 1b kaum Chancen auf eine Rückkehr ins Spiel. Der Heimsieg ist ein deutliches Zeichen der Stärke von SC Kundl 1b in dieser Saison.

1. Klasse Ost: Kundl 1b : Schwoich 1b - 6:1 (3:1)

91 Lee Seebacher 6:1

87 Lee Seebacher 5:1

52 Eigentor durch Paul Feldkircher 4:1

38 Christoph Lettenbichler 3:1

29 Christoph Lettenbichler 2:1

25 Edis Subasic 1:1

14 Christoph Lechner 0:1

