SV Kirchbichl Juniors demontiert SV Thiersee II mit 7:0

Die Partie zwischen den SV Kirchbichl Juniors und SV Thiersee 1b endete mit einem eindrucksvollen 7:0-Sieg für die Gastgeber. Von Anfang an dominierte SV Kirchbichl Juniors das Spielgeschehen und ließ dem Gastteam keine Chance. Mit einem Halbzeitstand von 2:0 setzten die Kirchbichl Juniors in der zweiten Halbzeit noch eins drauf und erzielten fünf weitere Tore.

Dominante erste Halbzeit

Kaum hatte das Spiel begonnen, zeigten die SV Kirchbichl Juniors ihre Ambitionen. Bereits in der 23. Minute brachten sie das erste Mal den Ball ins Netz. Markus Eder erzielte das 1:0 für die Hausherren und setzte damit das erste Ausrufezeichen in dieser Partie. Das frühe Tor brachte die notwendige Sicherheit und Kontrolle ins Spiel der Gastgeber.

In der 32. Minute legte Julian Parolini nach und erhöhte den Spielstand auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Teams in die Halbzeitpause. SV Thiersee 1b schaffte es in dieser Phase kaum, eigene Akzente zu setzen, und lief meist nur dem Ball hinterher.

Torreigen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste geendet hatte: mit einer klaren Dominanz der SV Kirchbichl Juniors. In der 51. Minute erhöhte Felix Egger auf 3:0 und machte damit deutlich, dass die Gastgeber keine Gnade walten lassen würden. Die Defensive der Gäste zeigte sich völlig überfordert mit dem schnellen und präzisen Spiel der Kirchbichl Juniors.

Nur fünf Minuten später, in der 56. Minute, netzte Daniel Galvin zum 4:0 ein. Die Abwehr von SV Thiersee 1b fand einfach kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gastgeber. In der 58. Minute machte Maximilian Gerstgraser das halbe Dutzend voll und schoss zum 5:0 ein.

Pascal Lebeda setzte in der 66. Minute noch einen drauf und erhöhte auf 6:0. Die Fans der Kirchbichl Juniors waren begeistert und feuerten ihre Mannschaft weiterhin lautstark an. Den Schlusspunkt setzte erneut Markus Eder, der in der 76. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und somit das 7:0 markierte.

Die SV Thiersee 1b hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich mit einer deutlichen Niederlage abfinden. Mit diesem beeindruckenden Sieg in der 3. Runde der 1. Klasse Ost haben die SV Kirchbichl Juniors ein klares Zeichen an die Konkurrenz gesendet. Das Team zeigte über die gesamte Spielzeit hinweg eine hervorragende Leistung und ließ den Gästen keine Chance auf eine positive Wendung.

1. Klasse Ost: Kirchbichl Juniors : Thiersee 1b - 7:0 (2:0)

76 Markus Eder 7:0

66 Pascal Lebeda 6:0

58 Maximilian Gerstgraser 5:0

56 Daniel Galvin 4:0

51 Felix Egger 3:0

32 Julian Parolini 2:0

23 Markus Eder 1:0

