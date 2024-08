Dritter Sieg im vierten Saisonspiel für Achensee gegen Münster II

Details Samstag, 31. August 2024 13:55

Ausgezeichneter Start des FC Achensee in die Meisterschaft 2024/25 der 1. Klasse Ost. Im vierten Spiel konnte man den dritten Sieg einfahren. Es war aber über weite Strecken ein enges Duell mit dem Sc Münster II, das man am Ende mit 2:1 gewinnen konnte. Going verteidigt die weiße Weste mit einem 4:0 in Schwoich, Hochfilzen könnte das am Samstag, dem 30. August 2024, um 15:30 Uhr mit einem Sieg in Thiersee ebenfalls schaffen.

Tolle Mannschaftsleistung!

Manuel Nachbaur, Trainer FC Achensee: „Ein ausgeglichener Beginn in den ersten zwanzig Minuten mit einer guten Chance für Münster. Danach zwei gute Chancen für Achensee und das 1:0 durch eine tolle Einzelleistung von Ben Traar in der 30. Minute. Nach dem Tor war Münster etwas verunsichert und Achensee hätte das 2:0 nachlegen müssen.

Nach der Pause wieder recht ausgeglichen mit etwas mehr Torchancen für Achensee und dem tollen 2:0 nach Ausschuss von Clemens Plattner direkt auf Lukas Schatz. Ein paar Minuten später das 2:1 nach einer Ecke durch Münster. Eine hektische Schlussphase mit zwei bis drei Sitzer für Achensee, aber auch gefährlichen Bällen von Münstern. Gesamt: Ein verdienter Sieg für Achensse. Eine tolle Mannschaftsleistung. Achensee: neun von zwölf möglichen Punkten nach vier Spielen - ein genialer Start!“

1. Klasse Ost: Achensee : Münster 1b - 2:1 (1:0)

80 Gerhard Lechner 2:1

76 Lukas Schatz 2:0

29 Ben Traar 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.