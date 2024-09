Nach Nullnummer zur Pause setzt sich Hochfilzen in Thiersee klar durch!

Details Montag, 02. September 2024 17:55

In der 4. Runde der 1. Klasse Ost hat sich ein Spieler des SV Thiersee II schwer verletzt. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht alles Gute und baldigste Genesung. Der FC Tyrolon Hochfilzen geht in Thiersee ziemlich locker mit den besten Möglichkeiten um. Am Ende aber dann doch ein klarer 4:0 Erfolg. Hochfilzen kann damit die weiße Weste ebenso wie Leader Going (4:0 in Schwoich) verteidigen.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Andreas Horngacher, Co-Trainer FC Tyrolon Hochfilzen: „Bei extrem heißen Temperaturen und bei stumpfen Platzverhältnissen mussten wir in der ersten Halbzeit extrem leiden. Eine Vielzahl an Chancen wurden teilweise leichtfertig vergeben. So mussten wir mit einem gefährlich knappen 0:0 in die Pause gehen.

Einige kleine Umstelllungen und ein perfekter Start direkt nach dem Anstoß zur 2. Halbzeit sorgten für das 1:0 und wieder für mehr Ruhe. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir das Spiel völlig im Griff und einige schöne Spielzüge wurden perfekt fertig gespielt und endlich auch in Tore umgesetzt. Schlussendlich wurde es ein klarer Sieg, der deutlich höher ausfallen hätte müssen.

Überschattet wurde das Spiel leider von einer schweren Verletzung eines Spieler auf Seiten von Thiersee. Der FCH wünsche dem Spieler eine rasche Genesung. Hervorzuheben ist auch die Schiri-Leistung. Ein junger Schiedsrichter hat das Spiel trotz einiger strittigen Entscheidungen stets unter Kontrolle!“

1. Klasse Ost: Thiersee 1b : FC Hochfilzen - 0:4 (0:0)

81 Dominic Perterer 0:4

67 Ronny Waltl 0:3

55 Elias Rothmair 0:2

46 Manuel Foidl 0:1

Details

