Christian Jöchl analysiert die Niederlage des SK St. Johann II in Jenbach

Details Montag, 02. September 2024 23:40

Sieben Treffer sind in der 4. Runde der 1. Klasse Ost zwischen dem SK Jenbach Ii und dem SK St. Johann II gefallen. St. Johann passieren viele Eigenfehler und die sind die Basis für die 3:4 Niederlage nach neunzig Minuten. Jenbach gelingt damit der erste Punktegewinn, St. Johann verliert den direkten Kontakt zur Tabellenspitze.

Zu viele Eigenfehler!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir haben uns viel für das Spiel vorgenommen und wollten sofort die Initiative ergreifen und das Spiel auf unsere Seite ziehen. Das ist uns am Anfang auch gut gelungen und haben in den Minuten 11 und 16 leider zwei Topchancen vergeben. Danach haben wir leider nachgelassen und haben Jenbach immer mehr Räume gegeben, die sie dann auch in der 36 Spielminute in ein Tor ummünzen konnten. Wir hatten schon zuvor zweimal Glück bei Chancen für Jenbach. In der 42 Minute dann der nächste Rückschlag vor der Pause.

Für die zweite Halbzeit haben wir uns noch mal gesammelt und wollten unbedingt mehr zeigen, was uns dann auch gelang. Wir hatten wieder mehr Spielanteile und hatten in dieser Phase mehr vom Spiel. In der 64. Minute dann endlich der Anschlusstreffer für uns durch Max Viehbacher nach einem Eckball. Leider konnten wir das Tempo nicht wie gewohnt weiter hochhalten und so verflachte die Partie wieder etwas. Ab Minute 75 dann wieder mehr Tempo im Spiel, leider aber auch mehr Fehler. Durch einen Einwurf zum Gegenspieler haben wir leider das 3:1 bekommen. Nun begann das Spiel mit offenem Visier. Zwei Minuten nach dem 3:1 das 3:2 durch Hager Sami, wiederum zwei Minuten später das 4:2 für Jenbach wieder durch einen Eigenfehler. In der Nachspielzeit (92.) sichert sich Bonn Tobias noch mal die Kugel und verkürzte abermals auf 4:3, nach dieser Aktion war leider Schluss.

Wir haben zu viele Eigenfehler gemacht, leider eine absolut verdiente Niederlage. Die Niederlage müssen wir jetzt abhaken und im nächsten Spiel gegen Kolsass/Weer werden wir alles geben, um wieder zu punkten!“

1. Klasse Ost: Jenbach 1b : St. Johann 1b - 4:3 (2:0)

92 Tobias Bonn 4:3

85 Can Bingöl 4:2

83 Samuel Hager 3:2

80 Can Bingöl 3:1

64 Maximilian Viehbacher 2:1

42 Atilla Kul 2:0

36 Atilla Kul 1:0

