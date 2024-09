Spannendes Duell in der 1. Klasse Ost: Mayrhofen 1b besiegt FC Achensee in letzter Minute

Details Samstag, 07. September 2024 20:57

Im fünften Saisonspiel der 1. Klasse Ost lieferten sich der SVG Mayrhofen 1b und der FC Achensee ein packendes Duell. Nach einem frühen Rückstand gelang es der Heimmannschaft, das Spiel zu drehen und am Ende mit 2:1 als Sieger vom Platz zu gehen. Insbesondere die Schlussminuten hatten es in sich, als Markus Wechselberger mit einem späten Treffer den entscheidenden Punkte für Mayrhofen sicherte.

Achenseer Blitzstart

Der FC Achensee erwischte einen Traumstart in die Partie. Bereits in der ersten Minute gelang Tobias Eder der Führungstreffer. Der Torwart von Mayrhofen konnte den Ball nicht festhalten, was Eder ausnutzte und den Ball im Netz versenkte. Dieses frühe Tor setzte den Gastgeber unter Druck, doch Mayrhofen ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Im Verlauf der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten zahlreiche Chancen. In der 27. Minute fiel schließlich der Ausgleich für Mayrhofen – allerdings auf kuriose Weise. Ein Eigentor von Matthias Kerbl brachte den Gastgeber zurück ins Spiel. Kerbl wollte den Ball auf der Linie klären, schaffte es jedoch nicht rechtzeitig, und so landete der Ball im eigenen Netz.

Die erste Halbzeit verlief weiter spannend. Kurz vor der Pause hatte Achensees Sebastian Rathgeber eine große Chance, als er sich den Ball jedoch zu weit vorlegte und dieser in den Händen des Torwarts landete. Die Teams gingen schließlich mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen.

Entscheidung in Minute 89

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung, doch es dauerte bis kurz vor Schluss, bis die nächste entscheidende Aktion folgte. In der 89. Minute setzte Mayrhofen 1b alles auf eine Karte und wurde belohnt. Eine perfekt getretene Ecke fand den Weg zu Markus Wechselberger, der den Ball ins Netz beförderte und somit das 2:1 für die Heimmannschaft erzielte.

Der FC Achensee hatte keine Zeit mehr, auf diesen Treffer zu reagieren, und so endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für Mayrhofen 1b.

