SK St. Johann II gewinnt dramatisches Duell mit Kolsass/Weer II

Der SK St. Johann II konnte in der 5. Runde der 1. Klasse Ost in einem dramatischen Spiel den SV Raika Kolsass/Weer II mit 3:2 niederringen. Damit klettert St. Johann auf Tabellenposition vier und hat fünf Punkte Rückstand auf Leader Hochfilzen, die nach einem 7:0 gegen Kirchdorf II noch immer mit weißer Weste unterwegs sind. Neu auf Platz zwei Mayrhofen II nach dem 2:1 gegen Achensee. Der SC Going hat die Tabellenführung und die weiße Weste durch eine 2:3 Niederlage in Kundl verloren und liegt nun auf Tabellenposition drei.

Mannschaft hat immer an den Sieg geglaubt!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind gut in die Partie gestartet und haben uns leider für die gute Anfangsphase nicht belohnt. Nach der Trinkpause haben wir etwas den Faden verloren und wir konnten die gut stehende Kolsass/Weer Abwehr nicht mehr in Bedrängnis bringen. Kurz vor der Pause gab es noch mal eine Topchance für uns, die wir leider nicht nutzen konnten, somit ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff mussten wir das 1:0 für die Gäste verkraften, nach einem Angriff über die Seite nutzte der Kolsass/Weer Stürmer die Unordnung in unserem Zentrum und schob zum 1:0 ein. Wir ließen uns aber nicht beirren und spielten auf den Ausgleich, der uns dann auch in Minute 58 endlich gelang. Hager Patrick ließ sich im 16er nicht mehr vom Ball trennen und erzielte den Ausgleich. In den folgenden Minuten spielten wir weiter mutig nach vorne, wobei sich das dann auch auszahlte. In der 76 Spielminute dann Elfmeter für uns, Hager Patrick verwandelte souverän zum 2:1. Es war die 78. Spielminute, wir nutzen die Verunsicherung der Gegner, erkämpfen uns den Ball im Mittelfeld, schalteten gut über die Seite um und im Zentrum wartete Max Ebner, der gekonnt zum 3:1 einschob.

Leider haben wir es nicht geschafft, die nötige Ruhe ins Spiel zu bringen, da Kolsass/Weer noch mal alles probierte, um das Ergebnis noch zu ändern. Mehr als das 3:2 in der 82. Minute war aber nicht mehr drin. Toller Fight beider Mannschaften mit dem besseren Ende für uns.

Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die den Rückstand gut verkraftete und immer an den Sieg geglaubt hat!“

1. Klasse Ost: St. Johann 1b : Kolsass/Weer 1b - 3:2 (0:0)

81 Lukas Unterbrunner 3:2

79 Maximilian Ebner 3:1

76 Patrick Hager 2:1

58 Patrick Hager 1:1

49 Benjamin Corrigan 0:1

