Vier Treffer von Elias Rothmair für Hochfilzen gegen Kirchdorf II

Der FC Hochfilzen zeigte in der Begegnung gegen SV Kirchdorf 1b eine herausragende Leistung und siegte mit einem eindrucksvollen 7:0. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für diesen deutlichen Sieg. Elias Rothmair war der überragende Spieler auf dem Platz und erzielte einen Hattrick. Auch in der zweiten Hälfte setzte Hochfilzen das Torfestival fort und ließ den Gästen keine Chance.

Frühe Führung für Hochfilzen

Das Spiel begann mit einer frühen Druckphase des FC Hochfilzen. Bereits in der 3. Minute jubelten die Fans erstmals, jedoch wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Doch nur neun Minuten später sorgte Elias Rothmair für die verdiente Führung. Nach einem geschickten Spielzug vollendete er eiskalt zum 1:0.

In der 25. Minute war es erneut Rothmair, der für das 2:0 sorgte. Ein schwerwiegender Fehler in der Innenverteidigung von Kirchdorf eröffnete ihm die Möglichkeit, die er gnadenlos nutzte. Er schloss präzise ins kurze Eck ab und erhöhte die Führung der Gastgeber.

Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte wiederum Rothmair in der 44. Minute. Nach einem Traumpass von Perterer markierte er das 3:0 und komplettierte damit seinen Hattrick. Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging der FC Hochfilzen in die Halbzeitpause.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte Hochfilzen seinen Offensivdrang fort. Bereits in der 58. Minute erhöhte Maximilian Luchner auf 4:0. Erneut war es ein schneller und präziser Angriff, der die Abwehr von Kirchdorf alt aussehen ließ.

Nur vier Minuten später, in der 62. Minute, war Elias Rothmair erneut zur Stelle. Diesmal bereitete Perterer den Treffer mit einem wunderschönen Pass vor, und Rothmair schloss sicher zum 5:0 ab. Es war bereits sein vierter Treffer in diesem Spiel und demonstrierte eindrucksvoll seine Treffsicherheit.

In der 65. Minute durfte auch Ronny Waltl seinen Treffer bejubeln. Mit einem platzierten Schuss stellte er auf 6:0 und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse auf dem Platz. Der FC Hochfilzen ließ zu keinem Zeitpunkt nach und drängte weiter auf weitere Tore.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Yannik Köck in der 89. Minute. Mit seinem Treffer zum 7:0 sorgte er für den Endstand und besiegelte damit den Kantersieg für den FC Hochfilzen. In der letzten Minute der Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Spieler des Heimteams feierten einen souveränen und hochverdienten Sieg.

Mit diesem beeindruckenden Erfolg setzte sich der FC Hochfilzen in der Tabelle der 1. Klasse Ost (TIR) weiter an die Spitze. SV Kirchdorf 1b hingegen musste eine herbe Niederlage einstecken und wird in den kommenden Spielen sicherlich versuchen, sich zu rehabilitieren.

1. Klasse Ost: FC Hochfilzen : Kirchdorf 1b - 7:0 (3:0)

89 Yannik Köck 7:0

65 Ronny Waltl 6:0

62 Elias Rothmair 5:0

58 Maximilian Luchner 4:0

44 Elias Rothmair 3:0

25 Elias Rothmair 2:0

12 Elias Rothmair 1:0

