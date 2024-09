SV Kirchbichl Juniors triumphiert mit 2:0 über SK Jenbach 1b

Details Montag, 09. September 2024 00:38

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse Ost (TIR) setzten sich die SV Kirchbichl Juniors gegen SK Jenbach 1b mit einem verdienten 2:0 durch. Nachdem die erste Halbzeit torlos endete, gelang es den Gastgebern, in der zweiten Hälfte die entscheidenden Treffer zu erzielen. Julian Schmid erwies sich als Matchwinner und sicherte mit seinen beiden Toren den Heimsieg. Jenbach 1b kämpfte tapfer, scheiterte jedoch wiederholt am gut aufgelegten Torhüter Mairhofer.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel startete mit einem energischen Auftakt beider Mannschaften. Bereits in der 9. Minute hatten die Kirchbichler Juniors ihre erste gute Möglichkeit, als Erharter nach einer Vorlage von Randu zum Schuss kam, dieser jedoch im letzten Moment geblockt wurde. Jenbach 1b ließ sich nicht lumpen und antwortete prompt. In der 16. Minute verhinderte Kirchbichls Torhüter Mairhofer mit einer starken Parade nach einem scharfen Schuss von Özcan die Führung der Gäste.

Nur eine Minute später vergab Bingöl die Riesenchance für Jenbach 1b, als sein Schuss haarscharf links am Tor vorbeiging. Mairhofer zeigte sich auch in der 35. und 40. Minute als unüberwindbares Hindernis für die Jenbacher Angreifer Bingöl und Aksoy. In der 44. Minute bot sich Bingöl erneut eine große Gelegenheit, doch sein Schuss verfehlte das lange Eck. Trotz zahlreicher Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Schmid führt Kirchbichl zum Sieg

Die zweite Halbzeit begann perfekt für die Kirchbichl Juniors. In der 47. Minute erzielte Julian Schmid nach einer Ecke von Randu per Kopf das 1:0. Kurz darauf hätte Randu beinahe den Doppelschlag geschafft, als er die Kugel an die Querlatte hämmerte. Die Kirchbichler drückten weiter und hatten in der 53. und 69. Minute weitere gute Chancen durch Parolini und Erharter, doch der Jenbacher Torhüter Brankovic verhinderte einen höheren Rückstand.

Jenbach 1b hatte in der 56. Minute eine große Gelegenheit zum Ausgleich, als Aksoy um Haaresbreite per Kopf eine Flanke von Özcan verpasste. Doch die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und erzielten in der 80. Minute das 2:0. Wieder war es Schmid, der nach einem Freistoß von Demir zur Stelle war und seinen Doppelpack schnürte.

In den letzten Minuten des Spiels ließ Kirchbichl nichts mehr anbrennen. Tecim hatte in der 88. Minute sogar noch die Chance, auf 3:0 zu erhöhen, scheiterte jedoch an Brankovic. Jenbach 1b versuchte bis zum Schluss alles, doch Mairhofer hielt die Null mit einer weiteren Parade gegen Bingöl in der 90. Minute fest. Nach 95 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für die SV Kirchbichl Juniors.

1. Klasse Ost: Kirchbichl Juniors : Jenbach 1b - 2:0 (0:0)

80 Julian Schmid 2:0

47 Julian Schmid 1:0

