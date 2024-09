Isik Esen trifft für Kundl II in Thiersee viermal!

Details Freitag, 13. September 2024 13:45

Auftakt zur 6. Runde der 1. Klasse Ost am Donnerstag, dem 12. September 2024. Das Duell zwischen dem SV Thiersee II und dem SC Holz Pfeifer Kundl II war eine doch recht einseitige Angelegenheit. Kundl II setzt sich mit 6:0 gegen den Tabellenletzten durch und festigt damit den Mittelfeldplatz in der Tabelle. Am Freitag, dem 13.9.24, steigt um 20 Uhr der Schlager zwischen Achensee und dem SK St. Johann II.

Lob an das ganze Team!

Stefan Pockenauer, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl II: „Seit längerem wieder ein Auswärtssieg von Kundl 1b und zwar am Kunstrasen in Thiersee ohne Gegentreffer!

Die junge Mannschaft von Thiersee war am Spielfeld etwas überfordert. Wir drückten sie von Anfang an in ihre eigene Hälfte. Mittelfeldmotor Jakob Hoflacher und Eren Erdem lieferten wieder eine super Partie, die Jungs trieben sich gegenseitig nach vorne, wo es zu zahlreichen Chancen kam und die auch mit Toren eiskalt genützt wurden.

Stürmer Isik Esen war gut drauf und effizient, netzte gleich viermal ein Weitere Tore erzielten Dominik Würtenberger und Matteo Klingler mit einem perfekten Schuss ins Kreuzeck.

Ein Lob an das ganze Team, sie spielten Chance um Chance heraus, ließen hinten diesmal nichts anbrennen. Sind konzentriert geblieben und spielten bis zum Ende mit Leidenschaft. Bravo!“

1. Klasse Ost: Thiersee 1b : Kundl 1b - 0:6 (0:4)

70 Isik Esen 0:6

49 Isik Esen 0:5

35 Dominik Würtenberger 0:4

21 Matteo Klingler 0:3

16 Isik Esen 0:2

12 Isik Esen 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.