SK St. Johann II dreht Spiel gegen Achensee im Finish!

Details Montag, 16. September 2024 01:15

Bittere Niederlage des FC Achensee in der 6. Runde der 1. Klasse Ost. 1:0 Führung bis zur 83. Minute, aber dann trifft St. Johann binnen drei Minuten zweimal und gewinnt mit 2:1. Nur drei Spiele der 6. Runde konnten wegen der Unwetter ausgetragen werden. Neben der Partie in Achensee gewann Kolsass/Weer II gegen die Kirchbichl Juniors mit 5:3 und Kundl II setzt sich in Thiersee klar mit 6:0 durch.

Wir zahlen Lehrgeld!

Manuel Nachbaur, Trainer FC Achensee: „Ein perfekter Start für unser Team mit dem herrlichen 1:0 durch Stefan Salvenmoser in der ersten Minute. Wir hatten weitere zahlreiche Torchancen in der ersten Halbzeit, konnten aber leider kein zweites Tor erzielen. Vor allem die ersten 35 Minuten meines Teams waren unglaublich gut. Auch St. Johann hatte zwei sehr gute Torchancen in der ersten Halbzeit, trotzdem hätten wir mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen.

In der zweiten Halbzeit war dann St. Johann die spielbestimmende Mannschaft und konnte sich einige gute Torchancen herausspielen, aber eine gute Defensive und einige Glanzparaden unseres 16-jährigen Torwarts Clemens Plattner konnten die Führung sichern. Leider ist es dann so gekommen wie eine Woche zuvor in Mayrhofen und wir kassierten in den letzten zehn Minuten zwei Gegentore aus Standards. Tolle kämpferische neunzig Minuten und sehr gute spielerische 45 Minuten meines Teams.

Aktuell bezahlen wir mit unserer sehr jungen Mannschaft (vier 16-Jährige in der Startelf) noch etwas Lehrgeld, aber wir werden daraus lernen und weitere Siege noch holen!“

1. Klasse Ost: Achensee : St. Johann 1b - 1:2 (1:0)

86 Patrick Hager 1:2

83 Maximilian Jurescha 1:1

2 Stefan Salvenmoser 1:0

