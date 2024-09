Christian Jöchl analysiert den Erfolg des SK St. Johann II in Buchau

Details Montag, 16. September 2024 22:14

In der 6. Runde der 1. Klasse Ost war das Schlagerspiel zwischen dem FC Achensee und dem SK St. Johann II eine von drei Partien, die ausgetragen werden konnte. Vier Spiele mussten wetterbedingt verschoben werden. Achensee gegen St. Johann II war ein spannendes Duell, das der Coach von St. Johann Christian Jöchl für unsere Leser analysiert.

Großes Lob an die komplette Mannschaft!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Es war das erwartet schwere Spiel in Achensee, bei 2° C, Regen und Wind. Wir sind leider überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben uns in der Anfangsphase extrem schwergetan.

Achensee von Beginn an voll da und sehr giftig in den Zweikämpfen. Nach zwei Minuten mussten wir den sehr frühen Rückstand verkraften. Bis Minute 30 waren wir klar unterlegen und haben Glück gehabt, dass wir nicht höher in Rückstand gerieten, hier hat uns unser Schlussmann Kevin absolut am Leben gehalten!

Ab dieser Minute haben wir uns aber gefangen und haben das Spiel Stück für Stück auf unsere Seite gezogen. Noch vor der Halbzeit haben wir uns noch zwei gute Einschussmöglichkeiten erarbeiten können, die jedoch ungenützt blieben.

In Halbzeit zwei haben wir sofort das Kommando übernommen und uns weitere gute Chancen erarbeitet, die jedoch vom sehr gut agierenden Schlussmann von Achensee vereitelt wurden. Wir arbeiteten sehr hart gegen eine kompakt stehende Abwehr aus Achensee, die es auch bis zur 83. Spielminute schaffte, unsere Chancen zu vereiteln. Ein Eckball brachte jedoch dann den überfälligen Ausgleichstreffer durch Jurescha Max. Achensee danach geschockt und so konnten wir in Minute 86. noch mal nachlegen, Freistoß von halb linker Position, Patrick Hager schnappte sich die Kugel und nutzte eine kleine Lücke in der Mauer von Achensee. In Folge probierte Achensee noch mal alles, waren jedoch nicht mehr zwingend genug, um uns erneut in Bedrängnis zu bringen.

In Summe gesehen ein verdienter Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit. Großes Lob an meine komplette Mannschaft!“

