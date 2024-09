Andreas Horngacher analysiert die Punkteteilung zwischen Kolsass/Weer II und Hochfilzen

Details Sonntag, 22. September 2024 01:00

In der 7. Runde der 1. Klasse Ost konnte sich der FC Tyrolon Hochfilzen zum Auftakt beim SV Raika Kolsass/Weer II mit einem 2:2 einen Punkt holen. Leader Mayrhofen II hat mit einer Nullnummer im absoluten Spitzenspiel gegen Going etwas Boden verloren. Mayrhofen führt nun mit einem Punkt und einem Spiel mehr die Tabelle vor Hochfilzen an. Der SK St. Johann kann am Sonntag, dem 22. September 2024, ab 12:45 Uhr mit einem Dreier gegen den FC Schwoich II zu Hochfilzen aufschließen, hat dann aber ein Spiel mehr als Hochfilzen ausgetragen. Es bleibt an der Tabellenspitze extrem spannend!

Gerechtes Unentschieden!

Andreas Horngacher, Co-Trainer FC Tyrolon Hochfilzen: „Aufgrund des Wintereinbruches letztes Wochenende waren wir gezwungen, in der Vorbereitung etwas zu improvisieren und dank der Zustimmung von Kolsass/ Weer konnten wir einen Platzwechsel vollziehen.

Das Spiel begann etwas nervös und war geprägt von Ballverlusten auf beiden Seiten. Nachdem wir durch einen schnell abgespielten Freistoß 1:0 in Führung gingen, hofften wir auf etwas mehr Stabilität in unserem Spiel. Kolsass/Weer war sehr diszipliniert, wartete auf Fehler von uns im Spielaufbau und waren stets gefährlich nach Ballverlust auf unseren Seiten. Durch eine Unachtsamkeit wurden wir dann eiskalt erwischt und mussten unser erstes Gegentor dieser Saison hinnehmen. Das Spiel gestaltete sich daraufhin sehr ausgeglichen. Kolsass weiterhin schwer zum bespielen. Nach einem Eckball glückte uns wieder die Führung und das war gleichzeitig dann auch der Pausenstand.

Ab der 55. Minute und kleiner Umstellung waren wir für etwa fünfundzwanzig Minuten richtig gut im Spiel und setzten Kolsass/Weer stark unter Druck. Kolsass jedoch weiterhin sehr stabil im Defensivbereich und immer wieder brandgefährlich im Konter. Das Spiel nun auf Messers Schneide. Uns gelang die Vorentscheidung zum 3:1 leider nicht und so kam es wie es eben kommen musste. Durch Stellungsfehler, falsche Entscheidungen und großem Willen konnte Kolsass/Weer in der 81. Minute das verdiente 2:2 erzielen. Ab diesem Zeitpunkt suchten beide Mannschaft die Entscheidung mit Vorteilen Kolsass.

Fazit: Kolsass sehr stark im Kollektiv, zweikampfstark und gute Ansätze im Spielaufbau. Klare Struktur erkennbar. Wir konnten nicht an die letzten Leistungen anschließen, aber nehmen den Punkt gerne mit. Hervorzuheben auf Seiten unserer Mannschaft wäre heute eindeutig unser Tormann Jonas Krennwallner, der einige top Paraden zeigen konnte!“

1. Klasse Ost: Kolsass/Weer 1b : FC Hochfilzen - 2:2 (1:2)

79 Maximilian Schiestl 2:2

31 Jonas Profunser 1:2

19 Maurice Juen 1:1

9 Ronny Waltl 0:1

