Christian Jöchl analysiert den Kantersieg des SK St. Johann II gegen Schwoich II

Details Dienstag, 24. September 2024 01:47

Der SK St. Johann II konnte in der 7. Runde der 1. Klasse Ost Tabellenplatz zwei erobern. Ein klares 8:1 gegen den FC Riederbau Schwoich II lässt Hochfilzen, die in Kolsass 2:2 spielen, auf Platz drei zurückfallen. Hochfilzen hat allerdings ein Spiel weniger als St. Johann und Leader Mayrhofen II (0:0 gegen Going) ausgetragen.

Tolle Leistung meiner Mannschaft

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben uns schon nach zwei Minuten mit dem Führungstreffer durch Prommegger Stephan belohnt. In der 10. Spielminute konnten wir durch Plesca Saul das 2:0 erzielen, schöner Schuss von der Strafraumgrenze. Diesmal haben wir es geschafft, in der Partie zu bleiben und gut nach vorne zu spielen, leider gelang uns das vorzeitige 3:0 in dieser Zeit nicht, wir scheiterten meist an uns selber oder am gut agierenden Gästetorhüter. Nach 39 Minuten dann der nächste Treffer für uns durch Auer Felix, sehenswerter Volleyschuss ins lange Eck.

Danach ging es in die Pause, wir wussten, dass wir in Halbzeit zwei keinen Schritt weniger machen durften und so waren wir vom Wiederanpfiff an wieder voll am Gas und versuchten sofort nachzulegen. In den Minuten 50, 59, 60 und 65 konnten wir weitere vier Treffer durch Patrick Hager, Prommegger Stephan, Auer Felix und Luca Leeb nachlegen. In der 73. Spielminute das 7:1, wir haben leider etwas geschlafen, ärgerlich für unseren Tormann, der seinen Kasten unbedingt sauber halten wollte. Postwendend konnten wir in der 74. Minute zurückschlagen und durch Köllner Marc auf 8:1 erhöhen. In den letzten fünfzehn Spielminuten passierte dann nichts mehr.

Tolle Leistung meiner Mannschaft, wir können mit breiter Brust zum Auswärtsspiel nach Going fahren!“

1. Klasse Ost: St. Johann 1b : Schwoich 1b - 8:1 (3:0)

74 Marc Köllner 8:1

73 Noah Lambauer 7:1

65 Luca Leeb 7:0

60 Felix Auer 6:0

59 Stephan Prommegger 5:0

50 Patrick Hager 4:0

39 Felix Auer 3:0

10 David-Saul Plesca 2:0

2 Stephan Prommegger 1:0

