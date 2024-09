Mitterer-Fünferpack! SC Going fegt Münster 1b vom Platz

In der sechsten Runde der 1. Klasse Ost setzte sich der SC Going eindrucksvoll gegen den SC Münster 1b durch. Mit einem Endstand von 6:1 dominierte die Heimmannschaft das Geschehen, sicherte sich wichtige Punkte und festigte mit dem fünften Saisonsieg den Platz im Spitzenfeld der Tabelle. Besonders herausragend war dabei Mathias Mitterer, der alleine fünf Tore zum Sieg beitrug.

Mitterer mit frühem Doppelpack

Bereits in der dritten Minute setzte Going ein erstes Zeichen. Mathias Mitterer eröffnete das Torfestival mit einem souveränen Treffer und brachte sein Team in Führung. In der 27. Minute war es erneut Mitterer, der sich als Torschütze hervortat. Er erhöhte auf 2:0 und stellte damit frühzeitig die Weichen auf Sieg. Münster 1b gelang es jedoch, in der 36. Minute durch Daniel Kaiserer den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut und sorgte für eine spannende Schlussphase der ersten Halbzeit.

Man of the Match mit lupenreinem Hattrick

Nach der Halbzeitpause kamen die Hausherren entschlossen aus der Kabine. Mathias Mitterer, der bereits in der ersten Hälfte glänzte, setzte seinen beeindruckenden Lauf fort und erzielte in der 56. Minute das 3:1. Damit war der Widerstand von Münster gebrochen.

Nur vier Minuten später schlug Mitterer erneut zu und erhöhte auf 4:1. Das Spiel war nun fest in der Hand des SC Going, der den Druck aufrechterhielt und weiterhin offensiv agierte. In der 62. Minute war es dann erneut Mitterer, der mit seinem fünften Treffer des Abends das 5:1 markierte und damit endgültig alle Zweifel am Sieg seiner Mannschaft beseitigte.

Den Schlusspunkt setzte Sandro Schipflinger in der 67. Minute, der das halbe Dutzend vollmachte. Dieses Tor war der krönende Abschluss einer beeindruckenden Mannschaftsleistung des SC Going, der die Partie über die gesamte Spielzeit hinweg dominierte. Mit diesem klaren Sieg festigte Going seine Position im Spitzenfeld der Tabelle und schickte ein starkes Signal an die Konkurrenz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Vanessa Bergmann (1425 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Vanessa Bergmann mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.