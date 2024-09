Kolsass/Weer II gewinnt richtungsweisende Partie gegen Ebbs II klar!

Details Sonntag, 29. September 2024 14:20

In der 8. Runde der 1. Klasse Ost standen sich der SV Raika Kolsass/Weer II und der SK Freisinger Ebbs II gegenüber. Für Ebbs ging es um den direkten Anschluss zur Tabellenspitze, die mit einer 0:4 Niederlage verloren wurde. Leader Mayrhofen hat zwar auch mit 1:3 in Münster verloren, Aber Going, St. Johann II und Hochfilzen haben drei Punkte mehr am Konto als Ebbs und zudem ein Spiel weniger ausgetragen.

Frühe Führung durch Johannes Walter-Mark

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Der SV Kolsass/Weer 1b setzte von Anfang an auf Angriff und wurde bereits in der 15. Minute für seine Bemühungen belohnt. Johannes Walter-Mark erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab dem Team von SV Kolsass/Weer 1b sichtlich Auftrieb, und sie dominierten das Geschehen auf dem Platz.

Trotz intensiver Bemühungen konnten die Gäste aus Ebbs in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Chancen kreieren. Die Abwehr des SV Kolsass/Weer 1b stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Simon Narr und Lukas Lechner sorgen für klare Verhältnisse

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Der SV Kolsass/Weer 1b dominierte das Spiel und ließ dem SK Ebbs 1b wenig Raum zur Entfaltung. In der 58. Minute erhöhte Simon Narr auf 2:0. Mit diesem Tor schien die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen zu sein, und der SV Kolsass/Weer 1b spielte nun befreit auf.

Nur elf Minuten später, in der 69. Minute, erzielte Lukas Lechner das 3:0. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Der SK Ebbs 1b fand kein Mittel gegen die stark aufspielende Heimmannschaft und musste sich immer wieder in die Defensive zurückziehen.

Simon Narr setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag stellte er den 4:0-Endstand her.

Georg Kraft, Trainer SV Raika Kolsass/Weer II: „Unsere Führung in der ersten Halbzeit war ziemlich glücklich, das möchte ich unbedingt anmerken. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser im Spiel. Aber auch das 2:0 ist recht glücklich zustande gekommen. Dann haben wir aber nachgelegt und trafen in der 69. und 74. Minute. Mit dem 4:0 war das Spiel entschieden und am Ende doch ein klarer Erfolg für meine Mannschaft!“

1. Klasse Ost: Kolsass/Weer 1b : Ebbs 1b - 4:0 (1:0)

74 Simon Narr 4:0

69 Lukas Lechner 3:0

58 Simon Narr 2:0

15 Johannes Walter-Mark 1:0

