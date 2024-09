Coach von Schwoich II: „Verdienter Sieg gegen die Kirchbichl Juniors nach langer Durststrecke!

Details Montag, 30. September 2024 16:26

Der FC Riederbau Schwoich konnte in der 8. Runde der 1. Klasse Ost nach sieben Niederlagen in Folge den ersten Sieg einfahren. Mit einem 3:1 gegen die SV Kirchbichl Juniors konnte man zumindest den Anschluss an Jenbach II schaffen und liegt non vor Thiersee II an vorletzter Stelle der Tabelle.

Nach 3:1 war der Widerstand gebrochen!

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Verdienter Sieg nach langer Durststrecke! Das Spiel startete gleich intensiv mit Chancen auf beiden Seiten. In der 35. Spielminute traf unser "Teilzeit-Goalgetter" Lambauer Noah per Nachschuss nach schnellem Lechner-Freistoß zum 1:0.

Kurz nach der Pause erhöhte wiederum Lambo nach einem Konter zum 2:0, Assist Kölli Daniel. Kirchbichl konnte in der 58. Minute nach gutem Spielzug zum 2:1 verkürzen. Jedoch ließen wir uns nicht aus dem Konzept bringen und kämpften weiterhin um jeden Ball. Als in der 81. Minute Rieser Massimo nach Assist Lechner in bester Robben-Manier zum 3:1 traf, war der Widerstand des Gegners gebrochen und der Heimsieg eingesackt!

Es war ein hart umkämpftes, sehr intensives Spiel, das meine Jungs verdient gewonnen haben! Kompliment an meine Mannschaft für diesen leidenschaftlichen Auftritt. Alles Gute den Kirchbichl-Juniors weiterhin!“

1. Klasse Ost: Schwoich 1b : Kirchbichl Juniors - 3:1 (1:0)

81 Massimo Rieser 3:1

58 Markus Eder 2:1

47 Noah Lambauer 2:0

35 Noah Lambauer 1:0

