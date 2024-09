Christian Jöchl analysiert den knappen Derbysieg von St. Johann II in Going

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 00:18

In der 8. Runde der 1. Klasse Ost musste das Spiel von Hochfilzen in Jenbach auf den 1. Oktober 2024 um 20 Uhr verschoben werden. Der SK St. Johann II schafft mit einem knappen Derbysieg im Ausmaß von 2:1 im Spitzenspiel in Going den Sprung an die Tabellenspitze. Mayrhofen II verliert nämlich zudem in Münster mit 1:3. Mayrhofen nun zwei und Going drei Punkte hinter St. Johann, Hochfilzen hat mit einem Spiel weniger drei Punkte Rückstand auf St. Johann.

Tolle Mannschaftsleistung gegen eine sehr gute Goinger Mannschaft!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Tolles Wetter, tolle Stimmung und ein guter Rasen, alles war angerichtet für ein super Derby.

Beide Mannschaften wussten, um was es geht und das merkte man auch im Spiel. Die Anfangsphase war von vielen Zweikämpfen und wenig Spielfluss geprägt. Wir haben diesen Kampf sehr gut angenommen und den Matchplan sehr gut umsetzen können. In der 23. Spielminute dann die erste Chance für uns, tolle Ball in die Schnittstelle von Hager Patrick und Auer Felix machte sich auf die Reise, die Torchance konnte gerade noch entschärft werden. In den Minuten 39. und 40. haben wir nach einem Eckball leider nur die Stange getroffen, mit etwas Glück hätten wir hier das erste Tor erzielen können. Mit einem 0:0 ging es dann auch in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir es geschafft, mehr spielerische Lösungen zu finden und Going immer wieder unter Druck zu setzen. In der 56. Spielminute dann endlich das erlösende 1:0 durch Prommegger Stephan, tolle Vorarbeit von Schreder Tobi, der sich den Ball im Mittelfeld erkämpfte und perfekt für Stephan servierte. Nur drei Minuten später konnten wir nach einem Eckball das 2:0 durch Vrece Robin erzielen. Going nach diesem Doppelschlag etwas geschockt und verunsichert. Wir spielten sehr diszipliniert weiter und haben es dem Gegner schwer gemacht, Torchancen zu kreieren. In der Nachspielzeit dann leider noch der Anschlusstreffer durch Horngacher Andreas, wir sind aber ruhig geblieben und haben nichts mehr zugelassen.

Alles in allem denke ich, ein verdienter Sieg für uns. Tolle mannschaftliche Leistung gegen eine sehr gute Goinger Mannschaft!“

1. Klasse Ost: Going : St. Johann 1b - 1:2 (0:0)

93 Andreas Horngacher 1:2

58 Robin Vrece 0:2

55 Stephan Prommegger 0:1

