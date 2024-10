Klarer Erfolg von Kirchdorf II gegen Jenbach II

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 01:41

Der SV Kirchdorf II hat in der 8. Runde der 1. Klasse Ost den Anschluss an das Tabellenmittelfeld geschafft. Mit einem 5:0 gegen den SK Jenbach II wird Platz neun erobert. An der Tabellenspitze lässt Leader Hochfilzen nichts anbrennen und gewinnt gegen Schwoich II mit 3:0. Der SK St. Johann II verliert mit dem 1:1 gegen Münster II etwas an Boden und liegt nun zwei Punkte hinter Hochfilzen. Auch Mayrhofen II verliert überraschend 0:2 in Kundl.

Dominanz von Beginn an

Kirchdorf 1b startete stark in die Partie und setzte Jenbach 1b früh unter Druck. Bereits in der 14. Minute konnte Moritz Bachler den ersten Treffer für die Gastgeber erzielen. Sein Tor brachte nicht nur die Führung, sondern auch das nötige Selbstvertrauen für das Team von Kirchdorf 1b. Die Gäste aus Jenbach fanden keinen Weg, um sich von diesem frühen Rückstand zu erholen und wurden kontinuierlich in die Defensive gedrängt.

In der 35. Minute folgte dann das 2:0 durch Marcel Wagner, der mit einem präzisen Abschluss seine Mannschaft weiter in Führung brachte. Kirchdorf 1b nutzte seine Chancen effizient und ließ Jenbach kaum zur Entfaltung kommen. Zur Halbzeit lag Kirchdorf mit 2:0 vorne und hatte das Spiel weitestgehend unter Kontrolle.

Entschlossene zweite Halbzeit

Auch nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Kirchdorf 1b von seiner besten Seite. Direkt in der 46. Minute baute Martin Prantl die Führung mit dem 3:0 aus. Dieser Treffer nahm den Gästen endgültig den Wind aus den Segeln. Kirchdorf kontrollierte das Spielgeschehen und ließ keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen.

Filip Vavra sorgte in der 65. Minute mit seinem Treffer zum 4:0 für die endgültige Entscheidung. Jenbach 1b hatte keine Antworten auf das druckvolle Spiel der Gastgeber und musste sich weiterhin auf die Verteidigung konzentrieren, um eine noch höhere Niederlage zu verhindern.

Den Schlusspunkt setzte Jonas Maier in der 90. Minute, der mit seinem Tor zum 5:0 den klaren Erfolg von Kirchdorf 1b perfekt machte. Die Gastgeber zeigten über die gesamte Spielzeit hinweg eine konzentrierte und effektive Leistung und belohnten sich mit einem verdienten Heimsieg.

Mit diesem Erfolg sicherte sich Kirchdorf 1b wichtige Punkte in der Tabelle und setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Jenbach 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder in die Spur zu finden.

Suat Yalcin, Trainer SV Kirchdorf II: „Eine sehr einseitige Partie. Insgesamt hatten die Gäste zwei bis drei Halbchancen. Wir waren klar überlegen. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können!“

1. Klasse Ost: Kirchdorf 1b : Jenbach 1b - 5:0 (2:0)

90 Jonas Maier 5:0

65 Filip Vavra 4:0

46 Martin Prantl 3:0

35 Marcel Wagner 2:0

14 Moritz Bachler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.