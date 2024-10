Christian Jöchl analysiert SK St. Johann II gegen Münster II

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 01:17

Der SK St. Johann II kam in der 9. Runde der 1. Klasse Ost gegen den Sc Münster II über ein 1:1 nicht hinaus. Dieses Remis nütze Hochfilzen, um mit einem 3:0 gegen Schwoich II sich mit zwei Punkten an der Tabellenspitze von St. Johann abzusetzen. Mayrhofen II hat mit einem 0:2 in Kundl als Tabellendritter an Boden verloren. Nach Verlustpunkten ist Going die Nummer drei. Die Partie in Kirchbichl musste wetterbedingt verschoben werden.

Remis geht in Ordnung!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Unterm Strich gesehen ein gerechtes Unentschieden. Erste Halbzeit hatten wir ein Übergewicht an Ballbesitz und gute Einschussmöglichkeiten, die wir bis zur 41. Spielminute leider nicht nutzen konnten. Dann jedoch nutzte Peric Milos einen Querschläger eiskalt zur 1:0 Führung aus. Nur 2 Minuten später leider ein Fehler in unserer Abwehr, den der Stürmer aus Münster leider gekonnt ausnutzte und zum 1:1 einschoss. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte passierte nicht mehr viel, beide Mannschaften standen defensiv gut und haben nicht viel zugelassen. In den letzten zwei bis drei Minuten versuchten wir noch mal alles und hatten sogar in der letzten Sekunde die Chance auf den Lucky Punch, der Ball rollte jedoch knapp am Tor vorbei. In Summe gesehen geht das Ergebnis in Ordnung.“

1. Klasse Ost: St. Johann 1b : Münster 1b - 1:1 (1:1)

43 Philip Huber 1:1

41 Milos Peric 1:0

Details

