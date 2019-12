Oetz hatte in der 1. Klasse West im Herbst 2019 den besten Zuschauerschnitt

Details Dienstag, 17. Dezember 2019 12:46

Recht klarer erster Platz für Oetz in der Zuschauerwertung der 1. Klasse West – Hinrunde im Herbst 2019. Oetz landete in der Meisterschaft nach Halbzeit an sechster Stelle, Herbstmeister Oberes Gericht ist in der Zuschauerwertung im Mittelfeld zu finden. Oberes Gericht hat allerdings am 25.10.19 in Ried die größte Zuschauerzahl angelockt – 350 waren live dabei. Mieminger hatte in den ersten beiden Heimspielen über 250 Zuschauer, dann ging der Zuspruch ziemlich zurück – auch in der Meisterschaft reichte es nur für Platz acht.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z8 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 G Schn. MS 1 Oetz 5 250 170 100 200 200 0 0 0 920 184 6 2 Telfs II 6 120 110 150 150 250 170 0 0 950 158 4 3 Mieminger 7 250 260 100 45 70 152 100 0 977 140 8 4 Lechtal 7 150 100 150 180 120 129 88 0 917 131 5 5 Ried 6 103 70 100 100 50 350 0 0 773 129 12 6 Oberes Gericht 5 100 275 100 100 52 0 0 0 627 125 1 7 Nassereith 6 100 150 170 100 100 80 0 0 700 117 3 8 Sellraintal 5 70 200 100 59 100 0 0 0 529 106 9 9 Prutz/Serfaus II 6 150 150 95 80 100 45 0 0 620 103 7 10 Seefelder Pl. II 8 130 70 150 50 100 123 80 50 703 88 10 11 St. Leonhard 6 80 89 60 80 60 100 0 0 469 78 2 12 Sautens 5 120 50 60 50 60 0 0 0 340 68 13 13 Zugspitze 6 50 60 50 50 60 50 0 0 320 53 11

