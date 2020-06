Seefelder Plateau II wurde aufgelöst – Trainer Patrick Klotz sucht neue Herausforderung!

Details Dienstag, 23. Juni 2020 17:12

In der 1. Klasse West wird beim Neustart der Meisterschaft eine Mannschaft fehlen - FC Seefelder Plateau II wurde aufgelöst. Damit geht Trainer Patrick Klotz, der ja mit der U13 in Seefeld seine Trainerlaufbahn begonnen hat, auf die Suche nach einer neuen Herausforderung. Die Redaktion von Ligaportal.at dankt ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit, wünscht alles Gute und würde sich natürlich auch freuen wenn Patrick in der kommenden Saison als Trainer einer anderen Elf wieder an Bord wäre.

Werdegang

Patrick Klotz: „Angefangen hab ich vor zwölf Jahren als Trainer der U13 in Seefeld. Diese habe ich trainiert bis diese Mannschaft in der Reserve Liga spielberechtigt war. Dort spielten wir ein Jahr und im zweiten Jahr meldeten wir ebenfalls die selbe Mannschaft erstmals in die 2. Klasse West an. Nach der Geburt meiner Tochter wollte ich eigentlich ein Jahr Pause machen, doch dann bekam ich unverhofft ein Angebot von Wilten, wo wir in der ersten Saison aus der 1. Klasse in die Bezirksliga aufgestiegen sind

Nach drei erfolg- und lehrreichen Jahren bei Wilten wollte ich eigentlich eine Pause einlegen, doch was wäre ich ohne Fußball und so übernahm ich nach langem Überlegen die 2 KM in Seefeld, welche durchwegs aus U16 und U18 Spielern mit fast keiner KM-Erfahrung bestand. Nach leider nur einer halben Saison (Corona) mussten wir leider diese Mannschaft abmelden, da in der KM1 in Seefeld der Kader sehr klein war und jetzt noch mehr auf einheimische Spieler gesetzt wird. Ist sehr schade, da ich überzeugt gewesen bin, dass wir eine gute Rückrunde gespielt hätten und ich die Mannschaft als Trainer gern weiter begleitet hätte.

Ich hoffe natürlich, dass ich bald wieder auf einer Betreuerbank Platz nehmen kann. Patrick Klotz ohne Fußball ist so wie Wüste ohne Sand – unmöglich! PS: meiner Frau gehe ich ja auch schon auf die Nerven!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten