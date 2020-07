Cup-Thriller zwischen der SPG Oetz/Sautens und Stams

Details Montag, 27. Juli 2020 14:38

Unglaubliche Dramatik in der ersten Runde des Tirol Cup 2020/21 zwischen der SPG Oetz/Sautens und Stams. Mehrmals wendete sich das Blatt und am Ende behielt die SPG Oetz/Sautens im Elfmeterschießen die Oberhand – nach einem 2:3 Rückstand der SPG zur Pause und einem 4:4 nach der regulären Spielzeit. In der Meisterschaft der 1. Klasse West geht es für Oetz/Sautens am 8.8.20 um 18 Uhr los – die SPG Oberes Gericht ist zu Gast in Oetz.

Stams führt zur Pause 3:2

Simon Melmer, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Es war ein temporeiches Spiel, welches die Zuschauer und Fans nicht enttäuscht hat. Das erste Tor für meine Elf viel gleich in der siebenten Minute. Danach entwickelte sich, ein von beiden Mannschaften, mit hohem Tempo geführtes Spiel in welchem es hin und her ging. Stams konnte noch kurz vor der Pause durch Christian Bucher das 3:2 erzielen und ging mit einem Vorsprung in die Kabine. Unsere beiden Tor ein Hälfte ein erzielten Noel Melmer und Daniel Leiter.

Wir machten in der Halbzeit eine kleine taktische Umstellung, die gut funktioniert hat und die Stamser zunehmend in Bedrängnis brachte. Wir konnten den Rückstand durch Lorenz Amprosi rasch aufholen und kamen von Minute zu Minute besser ins Spiel. Durch einen sensationellen Weitschuss von Hami Yilmaz ging Stams in der 78. Minute abermals in Führung. Unsere Mannschaft gab jedoch nicht auf und konnte abermals durch Julian Kometer kurz vor Schluss ausgleichen.

Hervorzuheben sind die zwei roten Karten, welche der Schiedsrichter zeigen musste und welche, aus meiner Sicht, beide korrekt waren. Im Elfmeterschießen behielt unser Mannschaft wieder die Oberhand.

Jetzt freuen wir uns bereits auf das Cupspiel gegen Arlberg, welches am Freitag, dem 31. Juli 2020 um 20:15 Uhr in Sautens stattfinden wird. Wir wünschen Herrn Falkner auf diesem Weg alles gute und hoffen, dass er sich rasch von seiner Verletzung erholt. Es war kein Fremdverschulden, er blieb im Rasen hängen und hat vermutlich eine Bänderverletzung im Springgelenk.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten