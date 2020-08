Rum angelt sich Erfolgstrainer des SV Innsbruck!

Details Freitag, 07. August 2020 01:13

Sehr viel neu beim SK Kappa Rum 1965 – und die größte Überraschung ist wohl der neue Trainer von Rum. Markus Seelaus hat mit dem SV Innsbruck im Herbst 2019 in der Tirol Liga für Furore gesorgt und wechselt nun in die 1. Klasse West zu Rum. Auch im Kader gab es einige Änderungen und Rum will natürlich ganz oben um den Aufstieg mitspielen. Bereits die erste Partie ein echter Kracher - am 7.8.20 geht es um 19:30 Uhr zuhause gegen Mieminger Plateau.

Vorbereitung

Renè Meixger, Obmann SK Kappa Rum 1965: „Die Vorbereitung auf die neue Saison verläuft bis jetzt sehr zufriedenstellend, das Team und der neue Trainer konnten sich schnell und gut aneinander anpassen. Wir konnten in einigen Testspielen auch bereits sehr gute Fortschritte - vor allem im taktischen Bereich – erkennen!“

Kaderänderungen

Renè Meixger: „Unser größter Transfer gelang uns sicher mit unserem neuem Trainer Markus Seelaus!

Die Neuzugänge

Renè Meixger: „Can Demir (SVI), Sultan Goma (Union Ibk), Amar Kovacevic (Ausland), Denis Omoruyi (Reichenau), Porta Patrick (schon im Winter SV Thaur), Dragan Stojiljkovic (schon im Winter Ibk West), Onur Özgen (SV Hall)) werden Woche für Woche besser integriert und alle freuen sich schon auf den Ligastart.

Abgang: Daniel Jäger zum SV Thaur!“

Ausblick

Renè Meixger: „Natürlich gab es auf Grund der langen Pause und der anstrengenden Einheiten auch einige Verletzungen, aber dank der Kadergröße von 25 Spielern konnten wir diese sehr gut verkraften. Die Zielsetzung für heuer ist nach den guten Ergebnissen in den Testspielen ganz klar, wir wollen um den Aufstieg mitspielen! Eine Einschätzung der anderen Mannschaft ist, weil wir ja neu in der Liga sind, schwer - aber sicher werden die Mannschaften, die nach der Hinrunde 2019 vorne waren, wieder oben mitmischen!“

