Rum siegt nach Rückstand gegen Mieminger Plateau klar

Details Dienstag, 11. August 2020 14:09

5:1 für den SK Kappa Rum in der ersten Runde der 1. Klasse West gegen das Team der SPG Mieminger Plateau. Die Partie hätte aber auch anders laufen können, denn die Gäste gingen 1:0 in Führung und hatten Möglichkeiten nachzulegen. Aber Rum dreht die Partie noch in der ersten Hälfte klar und gewinnt am Ende 5:1. Damit Platz zwei in der Tabelle hinter der SPG Oetz/Sautens, die Oberes Gerichts sensationell klar mit 5:0 besiegen konnte.

Doppelpack von Emre Bicer in Hälfte zwei

Markus Seelaus, Trainer SK Kappa Rum: „Wir versuchten von Beginn an das Spiel in die Hand zu nehmen, konnten in den ersten fünf Minuten zwei Topchancen kreieren, aber leider nicht verwerten. So kam es, dass Marcel Föger nach einem schön gespielten Konter die Führeng für die Gäste in der achten Minute erzielte! In den darauf folgenden zehn Minuten hatten die Gäste weitere Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen, dies wurde aber verabsäumt und der SK Rum konnte in einer strittigen Situation den Ausgleich erzielen! Dejan Delic traf in der 29. Minute zum 1:1. Von dort an ging es nur mehr in eine Richtung, Rum schafft durch zwei Standardsituationen die 3:1 Führung. Daniel Gschwentner in der 38. Minute und Sasa Tepic in der 44. Minute waren die Torschützen. Mit dem 3:1 für Rum ging es in die Halbzeit!

In der zweiten Hälfte war spielerisch auf beiden Seiten der Faden ein wenig gerissen und das Spiel plätscherte nur noch dahin! Durch zwei Tore von Emre Bicer wurde der Endstand von 5:1 für Rum hergestellt!"

Beste Spieler SK Kappa Rum: Marco Porta (IV), Dominic Ringer (TW)

