Aufsteiger SK Rum präsentiert Transferkracher für die Bezirksligasaison 2021/22

Der SK Rum hat die Hinrunde der 1. Klasse West als Meister beendet und steigt gemeinsam mit Telfs II in die Bezirksliga auf. Im Kader gibt es einige Abgänge, aber man konnte sich auch durch Neuzugänge markant verstärken. Mit dem SK Rum wird also ganz sicher zu rechnen sein, Trainer Markus Seelaus mit der aktuellen Situation einen Monat vor dem Start der neuen Meisterschaft.

Rum will auch in der Bezirkliga um den AUfstieg mitspielen!

Markus Seelaus, Trainer SK Rum: „Unser Kaderplanung ist soweit abgeschlossen und wir konnten auch einige Transferkracher unter Dach und Fach bringen:

Abgänge:

Tomasini Christian ( Hatting )

Özgen Onur ( unbekannt )

Schramm Andreas ( Karrierepause )

Delic Daniel ( Kematen )

Stojiljkovic Dragan ( unbekannt )

Porta Marco ( Karriereende )

Porta Patrick ( Fritzens )

Zugänge:

Föger Marcel (schon im Winter/Mieming )

Rauth Michael ( Reichenau )

Strobl Nico ( Götzens )

Wechner Raffael ( Hall )

Seelaus Niklas ( Reichenau )

Kantuscher Fabio ( Völs )

Duric Filip ( eigener Nachwuchs )

Fiand Max ( FC Mengen/Deutschland)

Müller Dominik ( Absam )

Göbbel Marcel ( Fritzens )

Markus Seelaus weiter: „Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga sind wir schon voll in der Vorbereitung für die kommende Saison. Wir wollen auch in dieser Liga im obersten Drittel um den Aufstieg mitspielen. Die Sommervorbereitung läuft den Umständen entsprechend „normal“ ab und wir konnten auch schon Testspiele absolvieren. Wir freuen uns schon wieder auf die ersten Pflichtspiele, und hoffen auch im Tirol Cup eine Runde weiterzukommen!“