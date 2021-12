Torschützenwertung 1. Klasse West Herbst 2021

Details Sonntag, 26. Dezember 2021 01:35

Unglaubliche 2,18 Tore pro Spielstunde konnte Alexander Schaber in der Hinrunde der 1. Klasse West für die SPG Mieminger Plateau erzielen – siebenundzwanzig Treffer in 742 Minuten! Auf Platz zwei auch ein Kicker von Mieming – Christian Pöham mit vierzehn Treffern. Er hat genau so viele Treffer wie die Nummer drei Andre Lassnig von Lechaschau erzielt – Andre stand aber knapp hundert Minuten mehr am Platz.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Alexander Schaber Mieminger 27 742 2,18 1 1 1 2 Christian Pöham Mieminger 14 990 0,85 2 2 2 3 Andre Lassnig Lechaschau 14 1074 0,78 2 4 3 4 Elias Schlögl Sellraintal 13 971 0,80 4 3 3,5 5 Luca Jozwowski Zugspitze 12 1035 0,70 5 6 5,5 6 Daniel Strauss Lechaschau 9 740 0,73 7 5 6 7 Marco Wegscheider Sellraintal 10 972 0,62 6 7 6,5 8 Nikolaj Gredler Oberes Gericht 9 900 0,60 7 8 7,5 9 Lukas Stöckl Prutz/Serfaus II 9 950 0,57 7 9 8 10 Mujo Cosic Ried 9 977 0,55 7 10 8,5 10 Martin Müller Nassereith 9 990 0,55 7 10 8,5 12 Anas Aadan Union Innsbruck II 9 1005 0,54 7 12 9,5 13 Remo Fioresi SVI II 9 1040 0,52 7 13 10 14 Daniel Krabichler Nassereith 7 896 0,47 14 15 14,5 14 Sandro Westreicher Oberes Gericht 7 896 0,47 14 15 14,5 14 Nico Eiter St. Leonhard 7 900 0,47 14 15 14,5 17 Paul Heel SVI II 6 726 0,50 17 14 15,5

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Tirol sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

