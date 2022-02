Stand der Vorbereitung bei Union Innsbruck II

Details Mittwoch, 23. Februar 2022 19:27

Richtung Abstieg muss dich das Team der Generali Union Innsbruck II in der 1. Klasse West keine Sorgen machen – der Puffer beträgt neun Punkte. In die andere Richtung ist das obere Mittelfeld nur fünf Punkte entfernt und das wird für die Kicker von Thomas Kofler wohl das Ziel sein. Los geht es am letzten Märzwochenende 2022 für die Union mit dem Heimspiel gegen Prutz/Serfaus II, also eine Mannschaft, die fünf Punkte mehr am Konto hat und auf Tabellenplatz sieben liegt.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Thomas Kofler, Trainer Generali Union Innsbruck II: „Ein Zugang - Alessio Cardoni, er kommt aus Luxemburg zu uns. Unser Kapitän Philipp Fehle verlässt uns in Richtung Heimat nach Vorarlberg. Ansonsten wird hoffentlich noch der ein- oder andere Langzeitverletzte wieder zurück kommen.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Thomas Kofler: „Die Vorbereitung verläuft momentan okay! Wir sind nun seit rund zwei Wochen am Laufen bzw. beim Hallentraining. Die Burschen ziehen gut mit und sind fleißig, einige junge Spieler trainieren schon seit Beginn der Vorbereitung bei unserer Kampfmannschaft mit, was den Jungs sehr zu Gute kommt.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Thomas Kofler: „Wir starten gegen die 1b vom IAC. Anschließend testen wir noch gegen Melach 1b, IBK West 1b, Kolsass/Weer 1b, SK Wilten und zum Abschluss noch gegen Pitztal 1b.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Thomas Kofler: „Wie schon oben erwähnt trainieren einige Burschen bei der Kampfmannschaft mit und konnten auch bei den Testspielen der KM einen positiven Eindruck hinterlassen. Spieler die sich verletzt haben sind noch keine dazugekommen, das bleibt auch hoffentlich so. Zwei bis drei Spieler haben noch mit Langzeitverletzungen zu kämpfen ansonsten schaut das in der Hinsicht gut aus.“

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Thomas Kofler: „Ich bin froh wenn wir die Rückrunde möglichst ohne großes Corona-Thema absolvieren können und die ganze Geschichte bald ein Ende hat.“