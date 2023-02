Kapitän Christoph Larcher über die Vorbereitung des ESV Hatting-Pettnau

Details Donnerstag, 09. Februar 2023 00:32

Für den ESV Hatting-Pettnau startet die Rückrunde der 1. Klasse West am 25. März 2023 zu Hause gegen den FC Lechaschau. Lechaschau hat durchaus noch den zweiten Aufstiegsplatz im Visier – auf die SPG Prutz/Serfaus II fehlen ja nur vier Punkte. Der Kapitän von Hatting-Pettnau, Christopher Larcher, betont im ligaportal.at Interview, dass sich die Mannschaft die starke Rückrunde der Vorsaison als Vorbild nimmt, um in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz gutzumachen. Nach der Hinrunde liegt man auf Platz neun.

Vorbereitung Frühjahr 2023?

Christopher Larcher, Kapitän des ESV Hatting/Pettnau: „Wir sind am Montag, dem 23. Jänner 2023 mit einem Neuzugang in die Vorbereitung gestartet. Daniel Neuner kam nach einem halben Jahr Fußballpause - zuletzt SPG Rietz/Stams – wieder zu unserer Mannschaft. Wir werden insgesamt sechs Testspiele absolvieren, bevor wir am 25. März zu Hause gegen Lechaschau in die Meisterschaft starten.“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Christopher Larcher: „Schrittweises Integrieren von einigen weiteren jungen Spielern. In der Vorbereitung trainieren bereits wieder drei bis vier neue Nachwuchsspieler in der KM mit. Auch diese sollen in den nächsten Jahren langsam an die KM herangeführt werden. Außerdem wollen wir uns schon noch platzierungstechnisch ein wenig nach oben orientieren und haben uns ein wenig unsere eigene Frühjahrsleistung der Vorsaison als Vorbild genommen, mit der letztendlich auch der Aufstieg in die 1. Klasse West gelang. Titelfavorit in der 1. Klasse West ist klar der FC Fliess.“

Persönliche Anliegen?

Christopher Larcher: „Von Seiten der Kampfmannschaft des ESV Hatting-Pettnau ist sicherlich die hervorragende Arbeit unseres Vereines in Bezug auf die Nachwuchsarbeit sowie auf die Infrastruktur positiv zu erwähnen. Vielen herzlichen Dank dafür!“

