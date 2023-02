Coach von Oetz/Sautens: „Aufstieg wäre absolut von Vorteil!“

Details Montag, 27. Februar 2023 01:13

Die SPG Oetz/Sautens geht ihren Weg weiter auf junge Eigenbauspieler zu setzen und man möchte diese und die Mannschaft in erster Linie weiter entwickeln. Allerdings lässt Coach Roland Waldhart im ligaportal.at Interview durchblicken, dass auch ein Aufstieg aus der 1. Klasse West höchst willkommen wäre. Der SPG fehlen vor dem Start der Rückrunde zwei Punkte auf den zweiten Aufstiegsplatz – also ein Wunsch, den man sich bereits in der laufenden Saison erfüllen könnte.

Vorbereitung und Testspiele?

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Mit der Vorbereitung sind wir Ende Jänner gestartet. Wir trainieren zweimal die Woche, wobei die Trainingsmöglichkeiten erschwert sind, da die umliegenden Kunstrasen fast zur Gänze ausgebucht sind, trotzdem machen wir das beste daraus! Wir hatten bereits ein Testspiel gegen die SPG Sölden (2:2) und haben noch vier weitere geplant und zwar gegen Imst 1b, Telfs 1b, St Leonhard und SU Geisingen (D). Für Anfang März haben wir ein dreitägiges Trainingslager im Breisgau (D) mit drei Trainingseinheiten und einem Testspiel geplant!“

Kaderänderungen?

Roland Waldhart: „Zugänge sind Sascha Neurauter aus Haiming und Fabio Gritsch - Rückkehrer aus Schönwies. Pierre Müller und Silvano Büchele haben uns verlassen. Der Kader besteht damit aus fünfundzwanzig Spielern, zudem stehen noch weitere vier Spieler aufgrund beruflicher Verhinderung nicht zur Verfügung.“

Ziele und Favoriten?

Roland Waldhart: „Ziel im Frühjahr ist es weiterhin den Weg mit den vielen jungen Spielern weiter zu gehen und von Spiel zu Spiel das beste rauszuholen. Das Durchschnittsalter in unserem Kader beträgt neunzehn Jahre. Favorit in unserer Liga ist meiner Meinung nach nach wie vor der FC Fliess.“

Persönliche Anliegen?

Roland Waldhart: „Puncto Amateurfußball sollten die Vereine den eigenen Weg mit eigenen Spielern forcieren, man sieht dies im Oberland beim SV Umhausen und SV Längenfeld, dass das auch bestens funktioniert! Für den gesamten Fußball im vorderen Ötztal bzw. bei der SPG Ötz/ Sautens wäre einen Aufstieg in die nächste Liga absolut von Vorteil - es herrscht nämlich in der kompletten Nachwuchsarbeit ein richtig guter Zusammenhalt! Speziell bedanken möchte ich mich bei SPG Obmann Roland Falkner, der immer wieder einiges voranbringt!“

