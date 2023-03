Nassereith startet beim SV Innsbruck II in die Rückrunde

Details Freitag, 24. März 2023 02:41

Endlich geht es auch in der 1. Klasse West wieder los. Am letzten Märzwochenende startet die Rückrunde – im Fokus das Duell der Nummer drei gegen vier Ried i.O. gegen Oetz/Sautens. Mils II muss versuchen, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren – bei Leader Fliess werden die Punkte hoch hängen. Der FC Nassereith will sich vom vorletzten Platz in der Tabelle nach oben arbeiten, betont der sportliche Leiter Dominic Scheiber im ligaportal.at Interview.

Vorbereitung?

Dominic Scheiber, sportlicher Leiter FC Nassereith: „Aufgrund dessen, dass heuer am Sonntag, dem 12.2.2023 in Nassereith wieder das traditionelle Schellerlaufen stattgefunden hat (eigentlich alle drei Jahre – coronabedingt nun nach vier Jahren Pause) haben wir erst am 6.2.2023 mit dem Training gestartet. Vor der Fasnacht nur mit Laufeinheiten, um die Verletzungsgefahr möglichst gering zu halten. Wir trainierten auch in Imst und See am Kunstrasen. Zusätzlich nutzen wir noch die Halle in Nassereith.

Kaderänderungen?

Neuzugänge:

Trainer Norbert Raich kommt zurück vom SC Imst aus der Regionalliga.

Co-Trainer Phornchai Chanthadee kommt aus der Fußballpension und unterstützt Norbert Raich als Co-Trainer.

Dominik Schütz (Torwart) kommt von der SPG Mieminger Plateau zu uns. David Waldner (18), Offensivtalent, kommt nach einer kurzen Fußballpause vom SC Imst Nachwuchs zu uns. Florian Wallas (16) – kommt von der SPG Mieminger Plateau U-16/U-18 zurück zu uns. Nico Donner – kommt nach einer halbjährigen Fußballpause wieder zurück

Abgänge:

Trainer Bartl Dominic

Ziele und Favoriten?

Dominic Scheiber: „Von Spiel zu Spiel schauen und mehr Punkte holen als in der Hinrunde, im Idealfall ein paar Plätze nach vorne kommen. Wieder als eine Einheit am Platz auftreten, was den FCN früher auch schon ausgezeichnet hat. Titelfavorit für mich ist Fliess.“

