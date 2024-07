Hatting-Pettnau verabschiedet sieben Spieler und die 1 Klasse West 24/25 ist ausgelost!

Details Donnerstag, 04. Juli 2024 00:54

In der kommenden Saison 2024/25 hat auch die 1. Klasse West wieder vierzehn Mannschaften. Neu dabei Aufsteiger Natters II und Arlberg-Stanzertal. Hatting-Pettnau hat sich von sieben Spielern im Sommer verabschiedet.

So verabschiedete sich Hatting-Pettnau von den Spielern

Mit Matthias Piffer verlässt uns unser Kapitän nach vielen Jahren im blau-weißen Dress und geht in die wohlverdiente Fußballpension. Weiters verlassen uns unsere zwei Vorarlberger Tobi und Domi die ihr Studium in Innsbruck (leider zu früh) abgeschlossen haben und wieder in ihre Heimat übersiedeln. Mit Jonas „Resti“ Neurauter und Lukas Gsellmann beende auch zwei Jungs die den kompletten Nachwuchs und jetzt auch einige Jahre in der KM unseren ESV die Treue hielten ihre Karriere. Lucas „Gesch“ Linter sowie Dominic Schuchter wechseln zurück zu ihren Heimatvereinen! Vielen Dank an alle Jungs für eure Leistung im blau-weißen Dress. Zwei Dörfer - Ein Verein! (Quelle: ESV Hatting-Pettnau fb)

Vierzehn Teams in der 1. Klasse West 2024/25!

Zwei neue Mannschaften starten in die Saison 24/25. Aufsteiger Natters II und die SPG Arlberg-Stanzertal. Oberes Gericht ist in die 2. Klasse West abgestiegen, Stubai II und Flaurling/Polling in die Bezirksliga aufgestiegen. In der neuen Saison wieder dabei Hatting-Pettnau, Lechaschau. Nassereith, Mils II, Tiroler Zugspitze Wacker Innsbruck Juniors, Union Innsbruck II, IAC II, Oberland West II, Hall II, Längenfeld II und der SV Innsbruck II. Los geht es am zweiten Augustwochenende mit Hatting-Pettnau gegen Lechaschau. Aufsteiger Natters II spielt in Nassereith und Arlberg-Stanzertal bei der Union Innsbruck. Die Haller Löwen sind bei Zugspitze zu Gast, Längenfeld bei Wacker Innsbruck. Der IAC II empfängt Oberland West und der SVI das Team aus Mils.

