Coach des ESV Hatting-Pettnau: „Solange wie möglich oben mitspielen!“

Details Samstag, 20. Juli 2024 01:42

Am 10. August 2024 startet der ESV Hatting-Pettnau mit einem Heimspiel mit Ankick 18 Uhr gegen Lechaschau in die Meisterschaft der 1. Klasse West 2024/25. Vorab im Tirol-Cup bekommt man es mit einem normal übermächtigen Gegner, dem Tirol-Ligisten SV Längenfeld zu tun.

Stand der Vorbereitung?

Christopher Larcher, Trainer ESV Hatting-Pettnau: „Wir haben Anfang Juli mit dem Training wieder begonnen, jedoch noch aufgrund der Urlaubszeit ein wenig gemäßigt. Testspiele wurden zum jetzigen Zeitpunkt Mitte Juli noch keine gespielt. Wir haben aber insgesamt drei Testspiele und ein Einladungsturnier der SU Inzing am 20. Juli geplant. Alles bevor wir dann in der erste Tirol-Cup-Runde gegen den Tirol-Ligisten SV Längenfeld starten und eine Woche später dann zu Hause in der Meisterschaft gegen den FC Lechaschau antreten.“

Kaderänderungen im Sommer 2024?

Christopher Larcher: „Unsere Abgänge sind Piffer Matthias (Karriereende),

Linter Lucas (FC Fritz Oberhofen/Pfaffenhofen) und Schuchter Dominic (SPG Rietz/Stams). Außerdem haben drei oder vier Spieler zwar den Verein nicht verlassen, jedoch stehen sie uns aus den verschiedensten Gründen nicht mehr zur Verfügung (Verletzungen, Ausbildungen etc.)

Unsere Neuzugänge sind Tinkl Andreas (SPG Rietz/Stams) bzw. Rödlach David & Seyrling Alexander (FC Seefelder Plateau). Wir werden auch immer wieder den einen oder anderen Spieler im Laufe der Saison aus der eigenen U18 in der KM integrieren.

Zielsetzungen für 2024/25?

Christopher Larcher: „Aufgrund der vielen Veränderungen im Kader fallen die Zielsetzungen eher verkürzt aus. Solange wie möglich probieren, oben mitzuspielen! Das wird jedoch nur möglich sein, wenn wir es schaffen, unsere Defensive ein wenig zu stabilisieren. Titelfavorit in unserer Liga ist aus meiner persönlichen Sicht der FC Tiroler Zugspitze. Der ESV Hatting-Pettnau wünscht allen eine guten Saisonstart 2024/25!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.