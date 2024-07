SPG Arlberg-Stanzertal: Das Projekt 1. Klasse läuft!“

Details Sonntag, 28. Juli 2024 00:30

Am 10. August 2024 um 18:30 Uhr startet Aufsteiger SPG Arlberg-Stanzertal in die Meisterschaft der 1. Klasse West. Die Union Innsbruck II ist der erste Gegner. Bereits am 2.8.24 wird die Saison mit dem ersten Pflichtspiel gestartet. Im Kerschdorfer Tirol-Cup ist um 19:30 Uhr der SV Zams zu Gast.

Vorbereitung?

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Begonnen haben wir mit einem kulinarischen Auftakt. Pizza-Grill-Fete im Hause Lederle`s am 7.7.2024. Seit dem 08.7.2024 schwitzen wir richtig die Meisterbiere raus, damit der Fokus auf die neue Aufgabe 1. Klasse, Zielplatzierung im oberen Drittel realistisch angepeilt werden kann. Einzelne Unterstützung von ehemaligen und neuen TrainerInnen), insbesondere im Bereich Lauf- und Kraftausdauer, wie eben Bernhard Kaufmann, Bruno Rieder, Franziska Schadel und unserem Goalietrainer (U15 bis erste KM) Stefan Zangerl. Alle konnten wir für das Projekt 1. Klasse wieder gewinnen. Danke schon mal im Voraus!“

Kaderänderungen im Sommer 2024?

Heiko Luchetta: „Kaderänderungen finden nicht wirklich statt. Viel mehr liegt der Fokus weiterhin darauf die Jungen stetig mehr in die erste Kampfmannschaft integrieren zu können.

Gibt es aktuell verletzte Spieler?

Heiko Luchetta: „Nach wie vor natürlich leider ja. Unser in Gesundung befindlicher Goalgetter Florian Berger wird noch hart am Comeback für das Frühjahr 2025 werkeln. Im Gegenzug unterstützt er aber unser Trainerteam im Bereich „Offensive“.

Wichtige Infos zum Verein?

Heiko Luchetta: „Fußballerisch konnten wir beim Kalvari-Cup in Fliess mit Spielen gegen die SU Roppen (knapp mit 1:2 verloren) und gegen den FC Grins (Sieg mit 4 :1) somit dritter Platz beweisen. Im Spiel vergangene Woche gegen den SV Landeck II ging die Partie mit 5:3 für uns aus.“

Favoriten?

Heiko Luchetta: „Da wir Neuling sind und die Gegner eher weniger kennen, wäre es nicht wirklich seriös, eine Prognose abzugeben. So bleibt es ein lediglich ein Tipp ins Blaue: FC Stubai II. In der Bundesliga wird es in der kommenden Saison wieder RB Salzburg schaffen, den Titel zu erobern!“

