Nassereith dominiert Partie gegen SPG Prutz/Serfaus II

Sechs bis neun Spiele haben die Mannschaften der 1. Klasse West bestritten – die Lage in der Liga ist schwer einzuschätzen. Der SK Rum ist zwar klarer Tabellenführer nach Verlustpunkten, neun Punkte in drei Spielen wollen aber erst gemacht werden. Der FC Nassereith ist nach dem 6:1 gegen die SPG Prutz/Serfaus wohl wieder im Rennen. Oetz/Sautens verliert in St. Leonhard, bleibt aber Tabellenführer vor Oberes Gericht und Telfs II.

Doppelpack von Martin Müller für Nassereith

Nassereith hat die Chance mit einem Dreier an der Tabellenspitze dran zu bleiben und so versucht das Team zuhause von Beginn an Druck zu machen. Das gelingt auch und die Heimelf zeigt auch fußballerische Qualitäten. So ergibt sich ein Summe ein recht dominanter Auftritt und die verdiente Führung in der 21. Minute durch Stefan Gapp. Ein Eigentor der Gäste kurz vor der Pause ist für für Prutz/Serfaus II ein weiterer Tiefschlag. Mit 2:0 für Nassereith geht es in die Pause.

Nach Seitenwechsel ändert sich an der Spielcharakteristik wenig, allerdings kommen die Gäste ziemlich überraschend kurzfristig wieder heran. Ein Strafstoß, verwandelt von Florian Weger in Minute 68, macht das Spiel vom Ergebnis her wieder eng. Aber Nassereith setzt sofort nach. Daniel Krabichler per Strafstoß und Martin Müller machen alles klar. Im Finish ein weiteres Eigentor der Gäste und das 6:1 durch den zweiten Treffer von Martin Müller. Nassereith gewinnt mit 6:1.

Beste Spieler FC Nassereith: Nico Donner (Tor), Stefan Gapp, Daniel Plattner

Marinko Marnic, Trainer FC Nassereith: „Wir haben das Spiel ganz klar kontrolliert und souverän gewonnen. Der Wille zum Sieg war groß und wir haben uns den Dreier geholt!“

Partie des SK Rum abgesagt

Der Tabellenführer nach Verlustpunkten nach Runde neun heißt weiter SK Rum – die Partie bei der Union Innsbruck musste coronabedingt abgesagt werden. Real hat weiterhin Oetz/Sautens die Tabellenführung inne, trotz einer 2:4 Niederlage in St. Leonhard. Oberes Gericht hat Boden gut gemacht – 4:0 auswärts gegen Ried und Tabellenplatz zwei. Telfs II überholt Rum mit einem 9:2 beim SVI II in der Tabelle, dahinter Nassereith. Diese fünf Mannschaften liegen sehr eng beisammen, haben allerdings sechs bis neun Spiele bestritten. Es ist also noch nicht allzu aussagekräftig.