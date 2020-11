Marcel Schreter verlässt nach unglaublicher Siegesserie Telfs II

Details Donnerstag, 05. November 2020 12:38

Auch das letzte Spield er Hinrunde der 1. Klasse West konnte der SV Telfs II gewinnen – 2:1 in Nassereith. Damit überwintert Telfs II als Tabellenführer, Rum liegt allerdings nach Verlustpunkten etwas besser. Trainer Marcel Schreter wird nach 2 ½ sehr erfolgreichen Jahren Telfs II verlassen. Ligaportal.at Tirol bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit und wünscht für die Zukunft alle Gute!

Fast nur Höhepunkte!

Marcel Schreter, Trainer SV Telfs II: „Nassereith war das erwartet schwere letzte Auswärtsspiel in dieser Saison. Trotzdem konnten wir unsere beeindruckende Siegesserie fortsetzen und uns mit 2:1 durchsetzen. In der 25. Minute die 1:0 Führung durch Marcel Hasslwanter, knapp nach Wiederanpfiff das 2:0 von Lukas Rohracher. Martin Müller konnte für Nassereith in der 61. Minute auf 1:2 verkürzen. Es gibt damit für mein Team nicht weniger als zehn Siege in Folge. Wir mussten uns in dieser Herbstsaison überhaupt nur ein mal geschlagen geben . Eine Wahnsinnsleistung was meine Männer da Woche für Woche auf den Platz gebracht haben!Das Nassereith Match war das letzte Spiel als Trainer meiner KM II. Ich bin megastolz , dass sich die Mannschaft und jeder einzelne Spieler so extrem weiterentwickelt hat. Aber auch ich hab viel dazu gelernt. Es waren 2 1/2 Jahre mit fast nur Höhen. Gleich im ersten Jahr schafften wir es in die 1. Klasse West aufzusteigen. Und in diesen Jahr war es absolut beeindruckend die Entwicklung von meinen Jungs zu beobachten plus die Umsetzung meiner Vorgaben bei den einzelnen Spielen. Mit stotterndem Beginn schlugen meine Jungs mit Fortdauer der Saison ein wie eine Rakete – zehn Siege in Serie. Bis zum Ende gab es kein vorbeikommen an uns. Das letzte Spiel als Trainer konnte gar nicht schöner sein, mit solch einer Siegesserie und dem Winterkönig , den mir meine Jungs geschenkt haben! Danke an meine kleine SV Telfs KM II Familie!“

Beste Spieler SV Telfs II: Zobl Daniel (IV), Admir Kovacevic (zentrales Mittelfeld)