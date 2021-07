Starke kämpferische Leistung von Ried i.O. gegen Prutz/Serfaus II

Details Dienstag, 27. Juli 2021 00:57

Der erste Tabellenführer in der 1. Klasse West 21/22 heißt SPG Mieminger Plateau – Gegner Absam II kam mit 1:15 arg unter die Räder. Klare Erfolge auch für Zugspitze mit einem 6:2 gegen den SVI II und Nassereith bezwingt Oberes Gericht 5:2. Sehr eng lief es zwischen dem SV Raiba Ried und der SPG Prutz/Serfaus II ab. Ried gewinnt knapp mit 1:0.

Die Gäste mit starkem Finish – aber Ried gewinnt 1:0

Die Heimelf startet mit sehr viel Einsatz und sehr kämpferisch in die Partie. Dieser Kampfgeist wurde dann auch gleich in der Anfangsphase belohnt und so konnte Neuzugang Sebastian Partoll, nach einem schönen weiten Ball aus der Abwehr, bereits nach 13 Minuten sein erstes Tor im Trikot des SV Ried erzielen – super Vorarbeit von Maxi Stecher. Nach dem Führungstreffer wurde die Partie zeitgleich mit dem eingesetztem Platzregen von beiden Mannschaften etwas schwächer.

Mit andauernder Spielzeit wurden die Gäste aus Prutz in der zweiten Hälfte dann jedoch immer stärker und erspielten sich mehr und mehr Spielanteile. Durch die starke Teamleistung und eine souveräne Abwehrleistung von Ried konnten jedoch viele Spielzüge unterbunden werden beziehungsweise stark verteidigt werden. Spielerisch war in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber es war dann letztendlich die starke Teamleistung und ganz zum Schluss etwas Glück, dass die Gäste kurz vor Spielapfiff durch eine Topchance die Möglichkeit auf den Ausgleich liegen ließen.

Reinhard Köhle, sportlicher Lieter SV Raiba Ried: „Gute Anfangsphase von beiden Seiten. Ried überzeugt vor allem kämpferisch. Das Tor nach etwa 15 Minuten schön herausgespielt. Die Gäste wie erwartet mehr im Ballbesitz, konnten jedoch gegen die starke Rieder Innenverteidigung keine hunderprozentigen Chancen heraus spielen. Sieg geht aufgrund der kämpferischen Leistung in Ordnung!“

Beste Spieler SV Raiba Ried: Tobias Hauser (Innenverteidigung), Alexander Zerzer (Innenverteidigung)