Zugspitze siegt gegen Oetz/Sautens – Sellraintal hält mit Erfolg gegen Absam II ebenfalls Kontakt zur Tabellenspitze

Führungswechsel nach der achten Runde der 1. Klasse West. Die SPG Mieminger Plateau lässt auswärts gegen Nassereith nichts anbrennen, gewinnt 5:2 und steht ganz oben. Lechaschau verliert durch eine 1:2 Niederlage auswärts gegen Oberes Gericht Platz eins, hat aber wie Mieminger neunzehn Punkte am Konto. Der FC Sellraintal und der FC Tiroler Zugspitze holen Dreier und machen Boden gut – beide liegen einen Punkt hinter Mieming und Lechaschau.

Zugspitze hält mit Sieg gegen Oetz/Sautens den Kontakt zur Tabellenspitze

Der FC Tiroler Zugspitze empfing die SPG Ötz/Sautens zum Heimspiel in Lermoos! Zum Anfang der Partie hatte die Heimmannschaft Überhang und setzte ein Zeichen! Nach der 1:0 Führung durch einen Treffer des Torgaranten Luca Jozwowski, fühlte sich die Schutti-Elf etwas zu sicher und verlor an Präsenz! Die Folge war eine ausgeglichene Partie bis zum Halbzeitpfiff mit einem Strich am Scoreboard.

Nach einer klaren Ansage für die zweite Halbzeit fand die Mannschaft vom Fuße der Zugspitze zurück in ihr Spiel und war den Gästen aus dem Ötztal überlegen. Nach mehreren guten Chancen, die ein starker Torhüter der SPG zunichte machte, war es schlussendlich Dominik Eberle, der mit letzten Willen und Entschlossenheit den Ball über die Linie drückte! Der erlösende zweite Treffer der Zugspitzler gab zusätzlich Sicherheit und erleichterte das Spielen. Nach ein paar guten Aktionen war es der Joker Leonhard Fasser, der nach einem schönen Spielzug, den Torhüter aus kurzer Distanz bezwang! Mit dem 3:0 war das Spiel dann auch entschieden. Die Gäste waren zwar noch gewillt den Anschlusstreffer zu machen, aber die grandiose Abwehr des FC Tiroler Zugspitze ließ keine großartigen Chancen zu! So blieb es letztendlich beim 3:0 Heimerfolg der Schutti-Elf. Besonders erwähnenswert war die "Wand" im der Abwehr, welche wie bereits im letzten Spiel, dem Gegner keine Luft ließ.

Markus Schutti, Trainer FC Tiroler Zugspitze: „Es war wieder einmal eine richtig gute Leistung meiner Männer, aber spielerisch ist noch Luft nach oben! Die Moral ist vorbildlich und die weiteren Schritte werden wir sicher noch machen! Gratulation an die Mannschaft!“

Beste Spieler FC Tiroler Zugspitze: Florian Neuwirth, Benedikt Schutti, Peter Gabriel (alle V)

Anlaufschwierigkeiten für Sellraintal gegen Absam II

Bruno Schlögl, Trainer FC Sellraintal: „Wir haben uns gegen Absam eigentlich ziemlich schwer getan. Zur Pause stand es 1:1 – durch Treffer von Elias Schnögl für mein Team und durch Lorenzo Linser für die Gäste. Wir haben da schon einige Chancne liegen gelassen. Nach der Führung ind er 59. Minute durch Marco Wegscheider ist es aber wesentlich besser gelaufen. Elias Schnögl hat mit einem Doppelpack auf 4:1 gestellt, Stefan Brida, Elias Schlögl und Dominik Rofner haben dann ebenfalls getroffen – Endstand 7:1.“

Beste Spieler FC Sellraintal: Elias Schögl und Marco Wegscheider

