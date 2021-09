Niederlage des SV Innsbruck II gegen Sellraintal – Zugspitze bezwingt Ried

Details Mittwoch, 29. September 2021 13:17

Der FC Tiroler Zugspitze liegt in der 1. Klasse West nach dem 3:1 Erfolg gegen den SV Ried i.O. nach zehn Runden vier Punkte hinter Leader Mieminger Plateau und nach Verlustpunkten auf Platz zwei der Tabelle. Aber auch Sellraintal – 3:1 gegen den SVI II – und Lechaschau (spielfrei) sind an der Tabellenspitze noch voll im Rennen.

Pechsträhne für den SV Innsbruck II setzt sich auch gegen Sellraintal fort!

Inan Danismann, Trainer SV Innsbruck II: „Wir wussten bereits vor dem Spiel, dass wir gegen ein Team spielen würden, das zu Hause auf ihrem sehr engen Platz noch unbesiegt war. Dementsprechend haben wir unsere Taktik angepasst und standen eng und tief. Unsere Taktik erwies sich als effektiv, denn wir ließen hinten nur wenig anbrennen. Wir selbst kamen zu mehreren guten Torchancen, konnten allerdings erst in Minute 42 per Freistoß den Führungstreffer erzielen. Benjamin Selmanovic tippt den Ball leicht an und Remo Fioresi verwertet mit einem flachen Schuss. Leider konnten wir als spielbestimmende Mannschaft nicht mit einer Führung in die Pause gehen. Nur wenige Minuten später verlieren wir den Ball beim Spielaufbau in unserer Hälfte, es folgt ein Pass in die Tiefe und Elias Schlögl nutzt die Chance im 1:1 gegen unseren Goalie zum 1:1.

Nach dem Ausgleich steigerten sich die Hausherren in Hälfte zwei. Dennoch kamen wir zuerst zum Zug, ließen allerdings eine weitere Hunderterchance liegen. Kompliment an den Keeper der Heimelf, der mehrmals im Laufe des Spiels sein Tor gut verteidigte. Wie aus dem Nichts setzt Marco Wegschneider in Minute 56 - mit gutem Auge - kurz nach der Mittellinie zum Weitschuss an und der Ball flog über unseren Schlussmann und landete im Tor. Nach dem für uns unglücklichen 1:2 mussten wir offensiver spielen und ließen dadurch logischerweise auch hinten mehr zu. Ein weiter Ball in den Strafraum in der 77. Minute wurde zunächst abgefangen, jedoch waren wir in der Defensive unschlüssig. Elias Schlögl klaut den Ball und trifft erneut aus kurzer Distanz. Kurz vor Ende wurde uns noch ein, meiner Ansicht nach, klares Tor aberkannt: Remo Fioresi setzt zum Lupfer an, Florian Leiter hechtete rückwärts und fing den Ball, allerdings war dieser schon klar hinter der Torlinie. Aufgrund dieser Fehlentscheidung und dem für uns unglücklichen Spielverlauf, konnten meine Spieler ihre Emotionen einfach nicht mehr zurückhalten und der Schiedsrichter verteilte an uns noch vor dem Schlusspfiff zwei gelbe und eine rote Karte.

Aktuelle Pechsträhne: Die letzten Wochen waren für uns nicht leicht und wir mussten Niederlagen einstecken, die schwer zu verkraften sind. Sowohl unglückliche Eigenfehler, sowie Pech in gewissen Situationen, kosteten uns im Endeffekt neun Punkte. Gegen die Union müssen wir nach fünfzehn Minuten mit 3:0 führen, stattdessen gehen wir mit einem 0:2 Rückstand in die Halbzeit und eine rote Karte früh in der zweiten Hälfte nahm uns die letzte Hoffnung auf einen Sieg. Gegen Oberes Gericht waren wir auch spielbestimmend, gaben das Spiel aber wieder durch unnötige Gegentore und eine mangelnde Chancenverwertung aus der Hand. Auch gegen Sellraintal wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen. Man merkt einfach, dass wir eine sehr junge Mannschaft sind - Durchschnittsalter gegen Sellraintal 17,9 Jahre - und in gewissen Situationen einfach zu naiv sind bzw. noch lernen müssen "erwachsener" zu werden. Wir werden weiterhin gemeinsam an uns arbeiten und ich bin überzeugt davon, dass wir schon bald wieder Erfolge feiern werden.“

Beste Spieler Sellraintal: Elias Schlögl (Sturm), Marco Wegschneider (zentr. Mittelfeld), Florian Leitner (Torwart)

Beste Spieler SV Innsbruck II: Moritz Heiser (IV), Mam Omar (LV), Asmen Zöngür (6er)

Zugspitze mit Effektivität im Abschluss gegen Ried

Markus Schutti, Trainer FC Tiroler Zugspitze: „Das Spiel war anfänglich recht ausgeglichen und beide Mannschaften hatten ihren Anteil am Spiel. Der Unterschied in der ersten Halbzeit war die Konsequenz im Abschluss. Wir haben die Chancen genutzt und deswegen ergab sich ein Halbzeitstand mit komfortabler Führung. 3:0 durch Treffer von Leonhard Fasser, Luca Vinciguerra und Luca Jozwowski. In der zweiten Hälfte des Spiels waren wir die bessere Elf, ließen den Gästen aber trotzdem immer wieder zu viel Platz. Ein paar strittige Situationen am Feld sorgten noch für Emotionen am Spielfeldrand und auf dem Platz. Alles in allem passt das Ergebnis und der 3:1 Sieg für die Zugspitzler, den Treffer für Ried hat Sebastian Partoll erzielt.“

