St. Leonhard mit dominanter Vorstellung gegen Nassereith

Details Donnerstag, 14. April 2022 15:20

Einen deutlichen 5:1 Erfolg konnte der FC siglu St. Leonhard in der 16. Runde der 1. Klasse West gegen den FC Nassereith feiern. An der Tabellenspitze steuert Mieminger Plateu unaufhaltsam dem Titel entgegen, auch die Nummer zwei Sellraintal konnte sich von der Nummer drei Lechaschau um vier Punkte absetzen.

Starke Leistung und am Ende klarer Erfolg für St. Leonhard

Erwin Melmer, Trainer FC siglu St. Leonhard: „Das war ein richtig gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir hatten zusätzlich noch vier bis fünf hundertprozentige Möglichkeiten, die wir nicht verwerten konnten. In Führung gingen allerdings die Gäste nach einer Unaufmerksamkeit meiner Mannschaft in der 24. Minute. Kevin Wilhelm hat zum 1:0 für Nassereith getroffen. Aber wir haben schon sechs Minuten später geantwortet – eine Einzelaktion von Sandro Neurauter bringt das 1:1. Ganz stark ging es für uns in Hälfte eins weiter, Maximilian Dobler gelingt in der 40. Minute das 2:1. Nach der Halbzeit die Vorentscheidung – das 3:1 durch Julian Mair. Nach einer Stunde hat allerdings die Kraft ein wenig nachgelassen, der Rhythmus hat gefehlt. Es sind uns dann aber doch noch zwei Tore gelungen – Sandro Neurauter in der 78. und Julian Mair in der 87. Minute.“

Beste Spieler FC siglu St. Leonhard: Sandro Neurauter, Julian Mair

Lechaschau verliert in Prutz!

In der 16. Runde der 1. Klasse West hat der FC Lechaschau bei der SPG Prutz/Serfaus mit 0:4 verloren und damit fehlen nun auf Platz zwei vier Punkte. Denn Sellraintal setzt sich auswärts gegen Oetz/Sautens 5:2 durch und Leader Mieminger Plateau lässt mit einem 4:0 gegen Oberes Gericht nichts anbrennen.