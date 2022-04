Sellraintal überrascht gegen Mieming – Lechaschau mit Kantersieg gegen Absam II

Details Montag, 18. April 2022 01:54

Der FC Sellraintal konnte in der 17. Runde der 1. Klasse West den Vorsprung auf den FC Lechaschau verteidigen. Dazu musste aber die erste Niederlage des Tabellenführers Mieminger Plateau her, der mit 1:0 knapp geschlagen werden konnte. Lechaschau legte den Frust aus zwei Niederlagen zu den Akten und gewinnt gegen den SV Absam II mit 5:0. Der Vorsprung von Leader Mieminger Plateau auf Verfolger Sellraintal ist aber noch immer komfortabel – neun Punkte mit einem Spiel mehr als Sellraintal. Sellraintal und Lechaschau trennen nach wie vor vier Punkte, dahinter Oberes Gericht mit einem 4.1 Erfolg gegen Ried.

Sellraintal mit starker erster Hälfte und Sieg gegen Leader Mieminger Plateau

Bruno Schlögl, Trainer FC Sellraintal: „Eine sehr gute Vorstellung meiner Mannschaft gegen den Tabellenführer. In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und haben in der 32. Minute durch Philip Haider das 1:0 erzielt – ein Strafstoß! Dazu hatten wir in Hälfte eins noch drei sehr gute Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte waren wir in der Defensive stark, die Gäste haben mächtig Druck gemacht. Es blieb bis zum Schluss spannend, am Ende haben wir aber dann das 1:0 ins Ziel gebracht.“

Beste Spieler FC Sellraintal: Florian leitner (Tor), Matthias Schlögl (IV), Philip Haider (IV)

Nach zwei Niederlagen Kantersieg von Lechaschau gegen Absam II

Daniel Lassnig, Trainer FC Lechaschau: „Für dieses Spiel haben uns einiges vorgenommen, nach den zwei Niederlagen war die Motivation war sehr gut und wir wollten zu Hause weiter ungeschlagen bleiben. Ich musste aber Positionen neu besetzen und umstellen.

Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft, haben aber zu hektisch gespielt, auf den Abschluss vergessen. Es war auch sehr schwierig auf dem Rasen ein Spiel aufzuziehen, das soll aber keine Ausrede sein. So verlief die ganze erste Halbzeit - Chancen ohne Ende, wir haben es nicht geschafft das Tor zu machen! Aber in der 34. Minute ein Eckball für uns und das 1:0 durch Jonathan Suri Valdes, so gingen wir dann mit der knappen Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit lief es dann viel besser. Wir haben auch den Ball und den Gegner laufen lassen, waren in allen Belangen besser wie der Gegner und die Tore wurden sehenswert heraus gespielt. 2:0 durch Andre Lassnig in der 50. Minute, in der 70. Minute abermals Andre zum 3:0. In Minute 78 das 4:0 durch Martin Fasser und in der Nachspielzeit das 5:0 durch Daniel Strauss. Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir müssten eventuell gewisse Situationen besser klären und die Chancen nützen, dann hätten wir noch höher gewinnen können!“

Beste Spieler FC Lechaschau: Andre Lassnig Andre (ST), Martin Fasser (li. MF), Gökkaya Özkan (V)