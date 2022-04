SV Innsbruck II holt sich in Absam drei Punkte

Details Dienstag, 26. April 2022 11:32

In der 18. Runde der 1. Klasse West kam Sellraintal bis auf drei Punkte an Mieming heran – allerdings hat Mieming ein Spiel weniger ausgetragen, da Mieming spielfrei war. Sellraintal siegt in Ried mit 2:1. Der SV Innsbruck II macht drei wichtige Punkte beim 3:1 Erfolg auswärts gegen den SV Absam II.

Drei Tore nach einer Viertelstunde

Inan Danismann, Trainer SV Innsbruck II: „Der erste Treffer meiner Mannschaft in der dritten Spielminute - Taylan Demir flankt über rechts auf den langen Pfosten, Maurizio Manzo täuscht den Schuss an, legt den Ball auf seinen linken Fuß und schießt den Ball unhaltbar ins rechte oberere Eck. Ausgleich durch Fabio Ranalter in der 12. Minute - er zieht von rechts nach innen und schießt den Ball ins lange Eck. Erneute Führung wieder für uns durch einen Angriff über rechts. Marcel Santer zeigt sein technisches Können mit einem Seitfallzieher. Der Ball landet wieder im rechten oberen Eck. Das 3:1 in Minute 87 – nach mehreren erfolgreichen Pässen zieht David Wriessnegger kurz vor der 16er Linie ab und trifft ins kurze Eck.

Der erste Schockmoment trat schon vor dem Anstoß auf, als sich unser Torwart Tim Schulz beim aufwärmen ein Fingergelenk brach und dementsprechend war das Spiel für ihn gelaufen. Die Partie begann dann auch vielversprechend. Die zwei sehr jungen Mannschaften verwerteten gleich die ersten Torchancen – nach 17 Minuten stand es bereits 2:1. Ich denke wir waren über das gesamte Spiel überlegener und hatten auch die besseren Torchancen. Vor allem in Halbzeit eins hätten wir mit einer höheren Führung in die Pause gehen können. Der zweite Durchgang war fußballerisch von beiden Mannschaften ausbaufähig und das Tempo ließ etwas nach. Absam versuchte es hauptsächlich mit weiten, gehobenen Bällen, die wir erfolgreich verteidigen konnten. Allerdings waren wir auch in entscheidenden Momenten zu hektisch oder ungenau im Abspiel. Die Vorentscheidung gelang uns erst wenige Minuten vor dem Abpfiff.

Meiner Meinung nach waren es drei verdiente Punkte. Unserem Tormann Tim Schulz wünsche ich eine rasche Genesung!“

Beste Spieler SV Innsbruck II: Marcel Santer (Flügel), Florian Humplstötter (Innenverteidiger), Maurizio Manzo (Sturm)