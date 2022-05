Lechaschau schließt mit Sieg beim SVI II zum zweiten Aufstiegsplatz auf!

Details Dienstag, 03. Mai 2022 17:44

In der 1. Klasse West hat Mieming den Vorsprung auf Sellraintal auf sechs Punkte ausgebaut – bei einem Spiel weniger als der Verfolger. Mieming siegt in der 19. Runde in St. Leonhard mit 2:0, Verfolger Sellraintal verliert zuhause gegen Prutz/Serfaus mit 1:3. Der FC Lechaschau nutzt die Niederlage von Sellraintal ebenfalls. Ein 6:2 beim SV Innsbruck II und Lechaschau fehlt nur mehr ein Punkt auf den zweiten Aufstiegsplatz.

Ich weiß, was die Mannschaft kann!

Daniel Lassnig, Trainer FC Lechaschau: „Wir wollten den Spielfluss mitnehmen und den dritten Sieg einfahren gegen eine junge, motivierte SVI- Mannschaft. Die ersten 20 bis 25 Minuten hat es gut funktioniert, sind auch in Führung gegangen! Flanke von der Seite, Sandro Hoheneder mit Kopfball genau ins linke Eck. Wir waren in allen Belangen besser wie der SVI, dann haben wir nicht aufgepasst. Der Ausgleich durch Can Demir in der zehnten Minute, der allerdings sechs Minuten später die rote Karte bekommt. Balleroberung durch unseren Sandro Hoheneder in der 29. Minute, kurzer Haken am Tormann vorbei – 2:1. Bis zur Pause waren wir nicht in unserem Spiel drin, zu brav agiert, zu lange gewartet, war nicht unser Spiel in Hälfte eins.

Zweite Halbzeit waren wir klar besser, haben sehr gut Gegner und Ball laufen lassen. Und so konnten wir weitere vier Tore machen, haben sehr gut kombiniert, hätten noch höher gewinnen können. In manchen Situationen muss meine Mannschaft einfach cleverer sein, jetzt heißt es weiter Arbeiten an uns, besser umsetzen, denn ich weiß was meine Mannschaft kann. Sie müssen es nur tun! Bin sehr stolz was die Mannschaft leistet und es gelang uns der dritte Sieg in Folge. Die Tore in der zweiten Hälfte erzielten Fabian Plangger, Andre Lassnig Andre, Florian Schock und Thomas Gratl. Für den SVI hat Benjamin Selmanovic zum 2:3 getroffen, Endstand 6:2 für Lechaschau."

Beste Spieler FC Lechaschau: Sandro Hoheneder (ST), Florian Schock (li. V)